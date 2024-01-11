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Ekvador'da kartel üyeleri canlı yayını bastı: Spikeri rehin aldı! 10 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da çete lideri Fito'nun hapishaneden kaçmasının ardından şiddet olayları tırmanışa geçti. Ekvador’da silahlı grup televizyon kanalını bastı. Spikeri rehin alıp cebine patlayıcı madde yerleştirdi. Çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ocak 2024 Güncelleme 11 Ocak 2024, 07:02
Ekvador’da kartel üyeleri canlı yayını bastı: Spikeri rehin aldı! 10 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da çete lideri Fito'nun hapishaneden kaçmasının ardından şiddet olayları tırmanışa geçti. "TC Television" isimli televizyon kanalının Guayaquil kentindeki stüdyosuna giren çete üyeleri, canlı yayın sırasında spikeri etkisiz hale getirdi.

Yüzlerini maskeyle kapatan kişiler, stüdyoda bulunanları rehin alıp spikerin cebine patlayıcı madde yerleştirdi. Çete üyelerince kaçırılan 3 polisin Machale kentinde düzenlenen operasyonla kurtarıldığı, diğer polisler ile gardiyanların da bırakılması için operasyonların sürdüğü belirtildi.

Hapishanelerdeki çete üyelerinin 130'u aşkın gardiyanı rehin tuttuğu ve bazılarını öldürdüğü iddia edildi. Kentin Belediye Başkanı Aquiles Alvarez, silahlı saldırganların 10 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkede 60 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.



"FITO" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması üzerine 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldı.

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