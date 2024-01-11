Ekvador’da kartel üyeleri canlı yayını bastı: Spikeri rehin aldı! 10 kişi hayatını kaybetti

Yüzlerini maskeyle kapatan kişiler, stüdyoda bulunanları rehin alıp spikerin cebine patlayıcı madde yerleştirdi. Çete üyelerince kaçırılan 3 polisin Machale kentinde düzenlenen operasyonla kurtarıldığı, diğer polisler ile gardiyanların da bırakılması için operasyonların sürdüğü belirtildi.