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Uganda hükümetinden dikkat çeken aşı kararı! Krediyle alınmıştı: Milyonlarca doz Kovid-19 aşısı çöpe atıldı

Uganda hükümetinin krediyle satın aldığı 5,6 milyon doz aşı, çöpe atıldı. Uganda Sayıştay Başkanı John Muwanga meclise sunduğu raporda, Dünya Bankası kredisiyle alınan milyonlarca doz Kovid-19 aşısının kullanım süresinin dolduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 17:50 Güncelleme 10 Ocak 2024, 18:34
Uganda hükümetinden dikkat çeken aşı kararı! Krediyle alınmıştı: Milyonlarca doz Kovid-19 aşısı çöpe atıldı

İlk vaka olarak Çin'de ortaya çıkan ve bulaşıcılığıyla kısa sürede küresel salgın hale gelen ve pandemi kapsamına giren koronavirüs aşıları hakkında Uganda hükümetinden dikkat çeken açıklama geldi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Uganda Sayıştay Başkanı John Muwanga meclise sunduğu raporda, Dünya Bankası kredisiyle alınan milyonlarca doz Kovid-19 aşısının kullanım süresinin dolduğunu belirtti.

Muwanga, kulanım süresi dolan 5,6 milyon doz aşının değerinin 7,3 milyon dolar olduğunu ifade etti.

MİLYONLARCA AŞI ÇÖPE ATILDI
Süresi dolacak aşılar nedeniyle yıl sonuna kadar toplam 78 milyon dolarlık kayıp yaşanacağının tahmin edildiğini vurgulayan Muwanga, tedavi yöntemindeki değişikliklerden ötürü kullanılmayan AIDS/HIV ilaçlarının da süresinin dolduğunu ve bunların değerinin 8,6 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Afrika'da aşıya yönelik ilginin az olması ve ulaşım zorlukları nedeniyle aşılama kampanyası pek çok ülkede başarılı olamamıştı.

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