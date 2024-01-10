MİLYONLARCA AŞI ÇÖPE ATILDI

Süresi dolacak aşılar nedeniyle yıl sonuna kadar toplam 78 milyon dolarlık kayıp yaşanacağının tahmin edildiğini vurgulayan Muwanga, tedavi yöntemindeki değişikliklerden ötürü kullanılmayan AIDS/HIV ilaçlarının da süresinin dolduğunu ve bunların değerinin 8,6 milyon dolar olduğunu kaydetti.