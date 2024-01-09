PKK’lılara Almanya’da şok! Yüksek Mahkeme terörist başı Öcalan’ın fotoğrafının kullanılması yasağını onadı

Almanya 'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının toplantı ve gösterilerde kullanılmasına yönelik yasağın, Yüksek Mahkeme tarafından onandığı bildirildi.

KRV Yüksek İdare Mahkemesi, Düsseldorf Eyalet Mahkemesinin Kasım 2017'de aldığı yasak kararına yapılan itirazı, PKK'nın Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde yer alması ve Almanya'da faaliyet göstermesinin yasak olması nedeniyle reddetti.