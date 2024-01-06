ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı: Bir haftadır gizleniyor! Pentagon’a tepki yağdı: Rezalet

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin 'in bir haftadır hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan ( Pentagon ) Cuma günü yapılan açıklamada Austin'in Austin'in yakın zamanda uygulanan isteğe bağlı bir tıbbi prosedürden kaynaklanan komplikasyonların ardından hastaneye kaldırıldığı belirtilirken 1 Ocak Pazartesi'den bu yana hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

LLOYD HASTANEDEN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Austin'in iyileşme sürecinin iyi gittiğini ifade eden Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, Austin'in görevinin başına dönmesinin beklendiğini belirtti.

PENTAGON'A TEPKİ YAĞDI

Savunma Bakanlığını takip eden medya kuruluşlarını temsil eden Pentagon Basın Topluluğu, durumun geç bildirilmesiyle ilgili "endişelerini" bildirdi.

Topluluktan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunun bu gibi durumları bilmeye hakkı olduğu vurgulanırken Pentagon'un kamuoyunu günler sonra bilgilendirmesi "rezalet" olarak nitelendirildi.

CNN'ne göre, bunun üzerine Ryder, tıbbi gizliliği gerekçe göstererek başka faktörleri de göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtti.