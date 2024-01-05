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Biden Trump'ı hedef aldı: "Amerikan demokrasisine büyük bir tehdit"

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için kampanyasına Pennsylvania eyaletinde başlayan Başkan Joe Biden, ilk konuşmasında eski Başkan Donald Trump'ı "Amerikan demokrasisine büyük bir tehdit" olarak tanımladı.

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Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 02:13 Güncelleme 06 Ocak 2024, 02:14
Biden Trump’ı hedef aldı: Amerikan demokrasisine büyük bir tehdit

ABD Başkanı Biden, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının 3. yıl dönümü ve seçim kampanyasının başlangıcı dolayısıyla Pennsylvania eyaletinin Valley Forge bölgesinde düzenlenen etkinlikte konuştu.


Sert sözlerle Trump'ı hedef alan Biden, bu yılki seçimlerde rakibi olması beklenen eski ABD Başkanı'nı "Amerikan demokrasisine büyük bir tehdit" olarak tanımladı.

Biden, konuşmasında, 6 Ocak Kongre baskını gününü "Neredeyse Amerika'yı o gün tümüyle kaybediyorduk." sözleriyle ifade ederken, "Trump'ın kim olduğunu hepimiz biliyoruz, asıl soru biz kimiz?" diye devam etti.

Bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerinin demokrasi için bir test olacağını vurgulayan Biden, "Oy pusulasında demokrasi olacak, oy pusulasında sizin özgürlüğünüz olacak." sözleriyle seçmeni kendisine oy vermeye çağırdı.

Kongre baskınının sorumlusunun Trump olduğunu savunan Biden, 5 Kasım'daki seçimlerde Amerikan halkının koltuğu kime vereceğine bu gözle bakarak karar vereceğini ifade etti.

Trump'ın 2020'den sonra çok sayıda davayı kaybettiğini ve siyasi olarak savunduğu pek çok konuda haksız olduğunu ileri süren Biden, "Trump, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyaletlerde bile davaları kaybetti. ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde de kaybetti. Hukuki olarak durum şu ki ben seçimleri kazandım, o kaybetti." şeklinde konuştu.

5 Kasım'da yapılacak 60. ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayının Biden olması beklenirken, Cumhuriyetçi aday adayları arasında Trump'ın ismi çok açık farkla önde gözüküyor.

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