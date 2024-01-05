Biden Trump'ı hedef aldı: "Amerikan demokrasisine büyük bir tehdit"

Kongre baskınının sorumlusunun Trump olduğunu savunan Biden, 5 Kasım'daki seçimlerde Amerikan halkının koltuğu kime vereceğine bu gözle bakarak karar vereceğini ifade etti.

Trump'ın 2020'den sonra çok sayıda davayı kaybettiğini ve siyasi olarak savunduğu pek çok konuda haksız olduğunu ileri süren Biden, "Trump, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyaletlerde bile davaları kaybetti. ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde de kaybetti. Hukuki olarak durum şu ki ben seçimleri kazandım, o kaybetti." şeklinde konuştu.

5 Kasım'da yapılacak 60. ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayının Biden olması beklenirken, Cumhuriyetçi aday adayları arasında Trump'ın ismi çok açık farkla önde gözüküyor.