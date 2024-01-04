SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Vladimir Putin'den flaş karar: Ukrayna ile savaşan vatandaş olabilecek

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş bir hamle geldi. Putin Ukrayna’daki savaşta Rusya için savaşan yabancıların Rus vatandaşlığı alabilmesinin önünü açan bir kararname imzaladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 17:29 Güncelleme 04 Ocak 2024, 17:29
Vladimir Putin’den flaş karar: Ukrayna ile savaşan vatandaş olabilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta Rusya için savaşan yabancıların Rus vatandaşlığı alabilmesinin önünü açan bir kararname imzaladı.

Kremlin'den yayınlanan kararnameye göre Ukrayna'ya karşı Rus ordusunda görev yapmak üzere sözleşme imzalayan yabancı uyruklular, Rus vatandaşlığı alabilecek.

EN AZ 1 YIL ŞARTI
Daha önce Rusya için Ukrayna savaşına katılan, ancak farklı nedenlerle görevlerinden ayrılan yabancı uyruklular da Rus vatandaşlığına başvurabilecek. Ancak Rusya için savaşanların orduda en az 1 yıl görev yapması şartı da koyuldu.

Kararnameye göre Rusya adına savaşan yabancı uyrukluların aileleri de Rus vatandaşlığına başvurabilecek.

Rus vatandaşlığına başvuracak olan yabancı uyruklular ve ailelerinden parmak izi ve çeşitli sağlık raporları istenecek. Geçerli şartları taşıyanlar, onayın ardından Rus vatandaşlığı alabilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Geri sayım! Başkan Erdoğan duyurdu: İstanbul ve Ankara adayı ne zaman açıklanacak?
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında aday çatlağı büyüyor! Aday açıklaması ertelendi! Krizin perde arkası: Telefonda kapıştılar
Filistinli gazeteci terör devleti İsrail’in sözde Gazze planını takvim.com.tr’ye anlattı: Aşiret planı siyonist propagandadır! Kanımızın son damlasına kadar Mescid-i Aksa’nın yanındayız
SON DAKİKA