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ABD'den F-16 açıklaması: Uçakların satış sürecine hassas şekilde çalışıyoruz

ABD yönetimi, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonundan geçmesinden memnuniyet duyduğunu ve Ankara'ya F-16 savaş uçaklarının satış sürecine ilişkin hassas şekilde çalıştığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 00:42 Güncelleme 04 Ocak 2024, 00:45
ABD’den F-16 açıklaması: Uçakların satış sürecine hassas şekilde çalışıyoruz

ABD yönetimi, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonundan geçmesinden memnuniyet duyduğunu ve Ankara'ya F-16 savaş uçaklarının satış sürecine ilişkin hassas şekilde çalıştığını bildirdi.

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili açıklama!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, İsveç'in NATO'ya üyelik ve Türkiye'ye F-16 uçaklarının satış sürecini değerlendirdi.



AA muhabirinin konuya ilişkin sorusuna yanıt veren Miller, TBMM Dışişleri Komisyonunda İsveç'le ilgili tasarının geçmesini memnuniyetle karşıladıklarını ve Genel Kurulda da tasarının geçip imzalanmasını beklediklerini dile getirdi.

Yönetim olarak F-16 satışı ile İsveç'in NATO'ya üyeliğini birbirine bağlı konular olarak görmediklerini belirten ABD'li Sözcü, buna mukabil bu iki meseleyi bağlantılı gören Kongre üyeleri olduğunu kaydetti. Kongrede bu konuda bazı sorunların olduğunu dile getiren Miller, F-16'lar da dahil iki ülkeyle ilgili konular üzerinde hassas şekilde çalıştıklarını vurguladı.



Miller, F-16 satışına ilişkin Kongreye resmi bildirimin ne zaman yapılacağı konusunda ise, "Ne zaman ilerlemeye hazır olacağımız hususunda şu anda bir yorum yapmak istemem." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden ve diğer yetkililer, daha önceki açıklamalarında, Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonunu desteklediklerini ve bu durumun NATO'yu daha güçlü kılacağını dile getirmişlerdi.



NATO'ya İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 26 Aralık 2023'te TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmişti.

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