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İfade özgürlüğünü savunmuştu! Harvard rektörü siyonist baskıya dayanamadı: İstifa etti

ABD’nin en iyi üniversitelerinden olan Harvard’da işgalci İsrail’in Gazze’deki soykırımını protesto etmek için düzenlenen gösteriler için “düşünce özgürlüğü” savunması yapan ve Filistin’in özgür olmasını isteyen Rektör Claudine Gay, Yahudi lobisinin istifa baskılarına dayanamayarak görevini bıraktığını açıkladı. Gay, yaptığı açıklamada, "Harvard'ın çıkarına en uygun olan şeyin benim istifam olduğu artık açıktır, öyle ki bundan sonra üniversite bu oldukça zorlu süreci bir kişiden ziyade kuruma odaklanarak yönetebilir." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 00:53 Güncelleme 03 Ocak 2024, 01:05
İfade özgürlüğünü savunmuştu! Harvard rektörü siyonist baskıya dayanamadı: İstifa etti

ABD üniversitelerinde yüzlerce öğrencinin 'intifada' çağrısı, işgalci İsrail için soykırım istendiği şeklinde nitelendirilmiş, Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Pensilvanya Üniversitelerinde (Penn) katil İsrail'in işgali protesto edilmişti. Gösterilerde İsrail'in saldırıları kınayarak atılan direniş sloganlarını destekleyen Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, Yahudi Lobisi tarafından baskı ve tehditlere maruz kalmıştı.

TÜM TEPKİLERE RAĞMEN GÖREVİNDE KALACAĞINI DUYURMUŞTU

Gay, ABD Kongresi'nde antisemitizmle ilgili bir oturumda yaptığı açıklamalar nedeniyle aldığı tepkilere rağmen görevinde kalacağını duyurmuştu.

YAHUDİ LOBİSİNİN BASKILARINA DAYANAMADI

Kampüste düzenlenen İsrail'e tepki gösterilerini "düşünce özgürlüğü" kapsamında değerlendirdiği için eleştirilen ve istifa etmesi için üzerinde baskı kurulan Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, "hakkındaki kişisel tartışmaların üniversiteye zarar vermemesi için" görevinden ayrıldığını açıkladı.

Yazılı bir açıklamayla istifa eden Gay, üniversitenin son dönemdeki tartışmalardan bağımsız şekilde hedeflerine devam edebilmesi için böyle bir karar aldığını belirtti.

Gay, şahsıyla ilgili son dönemde ortaya çıkan tartışmaların kurum olarak Harvard'ı yıpratmaması için görevinden ayrıldığını kaydetti.
Açıklamasında Gay, kampüste düzenlenen Filistin'e destek gösterileriyle ilgili tartışmalara ya da sonrasında ABD Kongresinde katıldığı ve antisemitizmin tartışıldığı oturuma ise değinmedi.

"HARVARD'IN ÇIKARINA EN UYGUN OLAN ŞEY BU"

Gay, "Harvard'ın çıkarına en uygun olan şeyin benim istifam olduğu artık açıktır, öyle ki bundan sonra üniversite bu oldukça zorlu süreci bir kişiden ziyade kuruma odaklanarak yönetebilir." ifadesini kullandı. Ayrıca Gay, kampüste nefret suçlarına yer olmadığını ifade etti.

SİYONİST TARAFTARLARINDAN YOĞUN BASKI VE TEPKİ
Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise Gay'in İsrail'e tepki gösterilerini "düşünce özgürlüğü" kapsamında değerlendirmesi sonrasında özellikle İsrail yanlısı kesimlerden yoğun tepki aldığı, 5 Aralık 2023'te katıldığı Kongre oturumunda sorulara verdiği yanıtlarla baskının arttığı ve eski rektörün bu süreci "iyi yönetemediği" yorumları öne çıkarıldı.

Diğer yandan Gay hakkında son bir hafta içinde "önceki bazı akademik çalışmalarında intihal yaptığı" yönünde iddialar da Amerikan medyasına yansımıştı.

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