Terör devleti İsrail yine kendi askerlerini öldürdü! Kassam Tugayları karşısındaki hezimet soykırımcıyı şaşkına çevirdi

SOYKIRIM ORDUSU KARADA HEZİMET YAŞIYOR

Gazze'ye kara saldırısında beklediği ilerlemeyi kaydedemeyen, Kassam Tugaylarının direnişi karşısında büyük hezimete uğrarken birçok kez Hamas'tan yapılan atışların nereden geldiğini bile tespit edemediklerini belirten soykırım ordusu, karadaki rezilliklerine bir yenisini daha ekledi.

KENDİ ASKERLERİNİ ÖLDÜRDÜLER

Soykırım ordusundan bugün yapılan açıklamada kara saldırısını başlattıklarından bu yana ölen askerlerin yüzde 17'sinin kaza kurbanı olduğu belirtildi. Bu kazaların bir kısmının "dost ateşi" olduğu, bir kısmının tankların görmediği askerlerin üzerinden geçmesi; kabloların, askerlerin üzerine düşen duvarların ya da Hamas'a yönelik yıkım hazırlıkları sırasında patlayıcı kullanımından kaynaklanan hatalardan dolayı gerçekleştiği belirtildi.

Soykırım ordusunun duyurduğu rakamlara göre 170 askerden 29'u sahadaki hatalar sonucunda hayatını kaybetti. Bu ölümlerin 18'inin "dost ateşi", ikisinin "istisnai yangınlar" ve dokuzunun ise kazalardan kaynaklandığı belirtildi.