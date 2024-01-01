Terör devleti İsrail yine kendi askerlerini öldürdü! Kassam Tugayları karşısındaki hezimet soykırımcıyı şaşkına çevirdi

Hamas'ın Aksa Tufanı'nı düzenlediği 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ederken kara saldırısında uğradığı hezimeti ise artık gizleyemiyor. Kassam Tugaylarının direnişi karşısında karada şaşkına uğrayan soykırım ordusu, ölen askerlerinin yüzde 17'sinin "dost ateşi" sonucunda hayatını kaybettiğini duyurdu.
SOYKIRIM ORDUSU KARADA HEZİMET YAŞIYOR
Gazze'ye kara saldırısında beklediği ilerlemeyi kaydedemeyen, Kassam Tugaylarının direnişi karşısında büyük hezimete uğrarken birçok kez Hamas'tan yapılan atışların nereden geldiğini bile tespit edemediklerini belirten soykırım ordusu, karadaki rezilliklerine bir yenisini daha ekledi.
KENDİ ASKERLERİNİ ÖLDÜRDÜLER
Soykırım ordusundan bugün yapılan açıklamada kara saldırısını başlattıklarından bu yana ölen askerlerin yüzde 17'sinin kaza kurbanı olduğu belirtildi. Bu kazaların bir kısmının "dost ateşi" olduğu, bir kısmının tankların görmediği askerlerin üzerinden geçmesi; kabloların, askerlerin üzerine düşen duvarların ya da Hamas'a yönelik yıkım hazırlıkları sırasında patlayıcı kullanımından kaynaklanan hatalardan dolayı gerçekleştiği belirtildi.
Soykırım ordusunun duyurduğu rakamlara göre 170 askerden 29'u sahadaki hatalar sonucunda hayatını kaybetti. Bu ölümlerin 18'inin "dost ateşi", ikisinin "istisnai yangınlar" ve dokuzunun ise kazalardan kaynaklandığı belirtildi.
KENDİ ASKERLERİNİ ÖLDÜRDÜKLERİNİ SAKLADILAR
İsrail gazetesi the Jerusalem Post, rakamların kendilerine önceden bildirildiğini fakat kamuoyundan gizli tutulduğunu bildirdi. Öte yandan terör devleti İsrail'in basına sıkı bir ambargo uyguladığı ve yayımlanan her bir haberi sıkı incelemelerden geçirdiği biliniyor. Bu doğrultuda, hayatını kaybeden İsrail askerlerinin sayısının İsrail basınının duyurduğundan çok daha yüksek olduğu düşünülüyor.
İSRAİLLİ ESİRLERİ DE YANLIŞLIKLA ÖLDÜRMÜŞLERDİ
Soykırımcı İsrail ordusu, geçtiğimiz haftalarda Hamas'ın elinde olan 3 esiri de yanlışlıkla öldürdüğünü duyurmuştu. Soykırım ordusundan yapılan açıklamada "İsrail ordu güçleri, Şucaiye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler onlara ateş açtı ve öldürüldüler." İfadelerini kullanmıştı.
Açıklamanın ardından Tel Aviv'de öfke doruğa ulaşmış ve esir aileleri sokaklara dökülürken Netanyahu'ya "Zamanları tükeniyor. Onları hemen eve getirin! Tüm rehineler serbest bırakılmadıkça zafer yoktur." diye seslenmişti.