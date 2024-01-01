Son dakika: Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı soykırım davası Tel Aviv’in sonunu getirecek! Boykot, yaptırım, diplomatik kriz...

"ICJ'NİN SOYKIRIM DAVASINA İLİŞKİN KARARI İSRAİL İÇİN BAĞLAYICI" Tel Aviv Üniversitesinde uluslararası hukuk profesörü Eliav Lieblich de Güney Afrika'nın, İsrail'in "ülkede yapılan soykırım çağrısı içeren açıklamaları engellemeye yönelik adım atmadığı" ve "soykırım teşkil eden eylemlerde bulunduğu"na yönelik iki temel iddiasının olduğunun altını çizdi.

Yeini, İsrail 'in kendisine yöneltilen suçlamaları çürüten ayrıntılı bir yanıt vermemesi durumunda ICJ'in büyük ihtimalle İsrail saldırılarının BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği yönünde karar vereceğini aktardı.

Soykırım suçunun ICJ'de kanıtlanması için "öncelikle yok etme niyetinin" sonra ise "sahada bu niyeti teşvik eden belirli eylemlerin" ortaya konması gerektiğini belirten Lieblich, "Güney Afrika'ya göre (imha etme) niyeti üst düzey İsrailli isimlerin açıklamaları ve Gazze 'nin (haritadan) silinmesi veya yerle bir edilmesine yönelik toplumsal atmosferle kanıtlanıyor." ifadesini kullandı.

Üst düzey İsrail li yetkililerin "aşırılıkçı açıklamalarının" Gazze'deki sivil nüfusa zarar verme niyetinin kanıtı olarak görülebileceğine işaret eden Lieblich, "Genel olarak soykırım niyetini kanıtlamak zordur çünkü çatışmalar sırasında bu yönde hiçbir kamu açıklaması yapılmaz." görüşünü paylaştı.

Lieblich, Güney Afrika'nın, Gazze 'de sivillerin uğradığı yaygın zarar ve karşı karşıya kaldığı açlığın, söz konusu soykırım niyetini teşkil eden eylemler olduğunu savunduğunu bildirdi.

Lieblich, "Ancak Gazze'nin (haritadan) silinmesi hakkında bu sorumsuz açıklamalar İsrail'in neden böyle bir niyet taşımadığını açıklamasını gerektirecektir." yorumunu yaptı.

ICJ'deki soykırım davasının Tel Aviv için bağlayıcılığına vurgu yapan Lieblich, ICJ'nin yetkilerini İsrail'in taraf olduğu bir anlaşmadan aldığını hatırlattı.

Hukuk uzmanı Lieblich, "Fakat bu, İsrail'in yetkisini reddettiği bir BM soruşturma komisyonu ya da Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi değil. Bu, yetkilerini İsrail'in taraf olduğu bir anlaşmadan alan Uluslararası Adalet Divanı, dolayısıyla bunu reddedemez." değerlendirmesinde bulundu.