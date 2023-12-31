Son dakika: İşte yeni yıla giren ülkeler: 2024’ün ilk anları

2024'ü ilk karşılayan ülkeler, dünya genelinde coşkulu kutlamalar ve çeşitli etkinliklerle yeni yıla giriş yaptı.
2024'ü ilk karşılayan ülkeler, dünya genelinde coşkulu kutlamalar ve çeşitli etkinliklerle yeni yıla giriş yaptı.
Yılın ilk saatlerinde gösteriler düzenleyen ülkeler, halkın bir araya gelerek yeni yılı karşılamasına ev sahipliği yaptı.
Renkli ışık gösterileri, havai fişekler ve özel etkinliklerle geçen bu anlar, Yeni Zelanda'da kameralara yansıdı.
SKY TOWER'DA HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ
Auckland şehrinin en yüksek binası Sky Tower'da havai fişek gösterisi düzenlendi. Gökyüzünde havai fişekler patlarken, kulenin üst kısmı farklı renklere büründü.
2024 KUTLAMALARINDAN GÖRKEMLİ ANLAR
Avustralya'nın Sidney kentinde 2024 kutlamaları saatler önceden başlatıldı. Havai fişek gösterileri, Sidney'de karanlığı aydınlığa çevirdi.
Devasa gösteri, 1 milyondan fazla insanın toplandığı tahmin edilen Sidney Limanı'nı aydınlattı.
YENİ YILI İLK KARŞILAYAN YER
Sky'ın aktardığına göre, Büyük Okyanus'ta Kiribati'nin bir parçası olan ve "Christmas Adası" olarak da bilinen Kiritimati Adası, yeni yılı karşılayan ilk yer olarak kayıtlara geçti.
NEW YORK'TA HAZIRLIKLAR TAMAM
ABD'nin New York kentinde kutlamalarla ilgili hazırlıklar tamamlandı. New York'ta son birkaç gündür yeni yıl programının provaları yapıldı. New York, Times Meydanı'ndaki ünlü kutlamalarıyla biliniyor.