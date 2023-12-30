Soykırımcının sözcüsü FoxNews Filistin yanlısı protestocuları terörist ilan etti! 11 Eylül göndermesi ile Müslümanlar açık hedef

Filistin yanlısı yüzlerce protestocu, soykırımcı İsrail'e destek veren ABD Başkanı Joe Biden'ı protesto etti. New York 'ta toplanan protestocular, "Allah-u Ekber" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşırken terör devletinin PR ajanslarından FoxNews , 11 Eylül saldırılarına gönderme yaptı ve protestocuları açıkça hedef gösterdi.

Brie Stimson imzalı haberde "Filistin yanlısı protestocular Dünya Ticaret Merkezi binası önünde 'Allahu Ekber' diye bağırıyor" başlığını kullanan FoxNews, haberde "Perşembe günlü protesto İslamcı teröristlerin 22 yıl önce Dünya Ticaret Merkezi, Pentagon, Shanksville, Pensilvanya'ya yönelik 11 Eylül saldırılarında yaklaşık 3 bin kişiyi öldürdüğü yerde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Soykırımcının destekçisi FoxNews, ayrıca, kendisini antisemitizmi gözetleyen bir örgüt olarak tanımlayan Shirion Network'ün sosyal medyada yaptığı "Allahu Ekber!! 11 Eylül'den sonra bunun duyulacağını düşünemezdim" şeklindeki ifadelerine de yer verdi.