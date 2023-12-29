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Donald Trump diskalifiye edildi: Colorado’dan sonra sıra Maine’de! 2024 başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken pusuladan çıkarıldı

ABD’nin eski Başkanı ve 2024 Başkanlık seçimleri için mevcut Başkan Joe Biden ile kıyasıya yarılan Donald Trump, Maine eyaletinde ön seçimden diskalifiye edildi. Geçtiğimiz günlerde Colorado’dan da diskalifiye edilen Trump, her bir eyalette tek tek oy pusulasından çıkarılıyor. Peki, 2024 başkanlık seçimlerinde ne olacak? İşte, detaylar…

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 10:02 Güncelleme 29 Aralık 2023, 11:29
Donald Trump diskalifiye edildi: Colorado’dan sonra sıra Maine’de! 2024 başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken pusuladan çıkarıldı

ABD eski Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimi için hazırlanırken bir eyalette daha oy pusulasından çıkarıldı. Colorado yüksek mahkemesinin "isyancıların görevde kalmasını engelleyen anayasa hükmü" uyarınca ön seçime katılmasını engellemesinin ardından Maine de Trump'ı diskalifiye eden ikinci eyalet oldu.

COLORADO'DAN SONRA MAINE

Colorado yüksek mahkemesi 19 Aralık'ta "isyancıların görevde kalmasını engelleyen anayasa hükmünü" gerekçe göstererek Trump'ın ön seçime katılmasını engellemişti. Maine Dışişleri Bakanı Shenna Bellows ise bir grup vatandaşın itirafından sonra davayı inceledi ve Trump'ın 6 Ocak 2021'de bir ayaklanmayı kışkırtmaktan diskalifiye edilmesi gerektiği sonucuna vardı.

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TRUMP'IN DİSKALİFİYESİ 2024'Ü ETKİLEYECEK

Karar, yürürlüğe girmesi durumunda yalnızca eyaletin mart ayında yapılacak olan ön seçimleri için geçerli olacak fakat the Guardian, bunun Trump'ın 2024 seçimlerindeki statüsünü de etkileyeceği anlamına geldiğini belirtiyor.

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Maine ve Colorado eyaletleri "isyana katılanları" görevden uzaklaştıran 14. Yasa değişikliğinin üçüncü maddesine dayanarak Trump hakkında diskalifiye kararı verdi. İç savaşın ardından geldiği belirtilen hükmün, konfederasyonların iktidarı yeniden ele geçirmesini engellemeyi amaçladığı belirtiliyor.

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