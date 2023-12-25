SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Aleksandar Vuçiç’e Belgrad’da yumurtalı protesto! Göstericiler belediye binasını bastı

Sırbistan’da 17 Aralık’ta düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’in oyların yüzde 46,72’sini alarak yeniden zafer kazandığı genel seçim, gösterilerle ve Belgrad Belediye binasına saldırı ile sonuçlandı. Geçtiğimiz hafta düzenlenen seçimde yolsuzluk yapıldığının iddia eden göstericiler belediye binasına saldırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 15:38 Güncelleme 25 Aralık 2023, 15:38
Aleksandar Vuçiç’e Belgrad’da yumurtalı protesto! Göstericiler belediye binasını bastı

Sırbistan, 17 Aralık'ta düzenlenen genel seçimin ardından seçimde usulsüzlük olduğunu iddia eden muhalifler Belgrad'da toplanarak büyük bir miting düzenledi. Belgrad'da toplanan binlerce kişi belediye binasını bastı.

Belediye binasının önünde toplanan kalabalıktan birkaç kişi binanın camlarını kırıp zorla içeri girmeye çalışırken polis ise göz yaşartıcı gaz kullanarak göstericilere müdahale etti. Göstericiler polistin orantısız güç kullandığını belirtiyor.

Göstericiler iktidar partisinin kazandığı seçimlerin müdahale edildiğini iddia ediyor.

BELGRAD'DA BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI

Yeşil-Sol Cephe eşbaşkanı Radomir Lazoviç, polis memurlarının kendisini ve çok sayıda kişiyi coplarla dövdüğünü iddia etti. Muhalefet liderleri ajan provokatörlerin camları kırarak polis müdahalesini tetiklediğinden şüphe ediyor. Protestocular ise hükümetin Belgrad seçimlerinde oylamayı değiştirmek için binlerce kişiyi şehre getirdiğini iddia ediyor.

VUÇİÇ GÖSTERİCİLERE SESLENDİ: BU BİR DEVRİM DEĞİL

Vuçiç dün yaptığı açıklamada söz konusu iddiaların siyasi muhalefet tarafından desteklenen yasaklar olduğunu belirtirken ülkede çıkan huzursuzluğun ise yurt dışından kışkırtıldığını bildirdi. Belgrad belediye binasını tahrip eden protestocuları "haydutlar" olarak adlandıran Vuçiç, protestolar için "Bu bir devrim değil." dedi.

VUÇİÇ'E YUMURTALI PROTESTO: GÖSTERİCİLER BELEDİYE BİNASINI BASTI

Protestocular ise belediye binaya yumurta ve taş yağdırırken "kapıyı açın", "hırsızlar" diye bağırdı, ayrıca bazı göstericiler ise "Vuçiç Putin'dir" sloganları attı.

Sırbistan Ulusal Meclisi'nin bir diğer üyesi olan Marinika Tepic ise seçimlerin iptali dolayısıyla açlık grevinde.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Türkiye’nin en büyük ikinci pistinin açılışında önemli açıklamalar
Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den CHP ve DEM’e bildiri tepkisi: Bütçe görüşmelerinde CHP’yi takip etmeyeceğim
Casper
SON DAKİKA