Aleksandar Vuçiç’e Belgrad’da yumurtalı protesto! Göstericiler belediye binasını bastı

VUÇİÇ GÖSTERİCİLERE SESLENDİ: BU BİR DEVRİM DEĞİL Vuçiç dün yaptığı açıklamada söz konusu iddiaların siyasi muhalefet tarafından desteklenen yasaklar olduğunu belirtirken ülkede çıkan huzursuzluğun ise yurt dışından kışkırtıldığını bildirdi. Belgrad belediye binasını tahrip eden protestocuları "haydutlar" olarak adlandıran Vuçiç, protestolar için "Bu bir devrim değil." dedi.

VUÇİÇ'E YUMURTALI PROTESTO: GÖSTERİCİLER BELEDİYE BİNASINI BASTI Protestocular ise belediye binaya yumurta ve taş yağdırırken "kapıyı açın", "hırsızlar" diye bağırdı, ayrıca bazı göstericiler ise "Vuçiç Putin'dir" sloganları attı.

Sırbistan Ulusal Meclisi'nin bir diğer üyesi olan Marinika Tepic ise seçimlerin iptali dolayısıyla açlık grevinde.