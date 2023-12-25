Aleksandar Vuçiç’e Belgrad’da yumurtalı protesto! Göstericiler belediye binasını bastı

Sırbistan, 17 Aralık'ta düzenlenen genel seçimin ardından seçimde usulsüzlük olduğunu iddia eden muhalifler Belgrad'da toplanarak büyük bir miting düzenledi. Belgrad'da toplanan binlerce kişi belediye binasını bastı.
Sırbistan, 17 Aralık'ta düzenlenen genel seçimin ardından seçimde usulsüzlük olduğunu iddia eden muhalifler Belgrad'da toplanarak büyük bir miting düzenledi. Belgrad'da toplanan binlerce kişi belediye binasını bastı.
Belediye binasının önünde toplanan kalabalıktan birkaç kişi binanın camlarını kırıp zorla içeri girmeye çalışırken polis ise göz yaşartıcı gaz kullanarak göstericilere müdahale etti. Göstericiler polistin orantısız güç kullandığını belirtiyor.
Göstericiler iktidar partisinin kazandığı seçimlerin müdahale edildiğini iddia ediyor.
BELGRAD'DA BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI
Yeşil-Sol Cephe eşbaşkanı Radomir Lazoviç, polis memurlarının kendisini ve çok sayıda kişiyi coplarla dövdüğünü iddia etti. Muhalefet liderleri ajan provokatörlerin camları kırarak polis müdahalesini tetiklediğinden şüphe ediyor. Protestocular ise hükümetin Belgrad seçimlerinde oylamayı değiştirmek için binlerce kişiyi şehre getirdiğini iddia ediyor.
VUÇİÇ GÖSTERİCİLERE SESLENDİ: BU BİR DEVRİM DEĞİL
Vuçiç dün yaptığı açıklamada söz konusu iddiaların siyasi muhalefet tarafından desteklenen yasaklar olduğunu belirtirken ülkede çıkan huzursuzluğun ise yurt dışından kışkırtıldığını bildirdi. Belgrad belediye binasını tahrip eden protestocuları "haydutlar" olarak adlandıran Vuçiç, protestolar için "Bu bir devrim değil." dedi.
VUÇİÇ'E YUMURTALI PROTESTO: GÖSTERİCİLER BELEDİYE BİNASINI BASTI
Protestocular ise belediye binaya yumurta ve taş yağdırırken "kapıyı açın", "hırsızlar" diye bağırdı, ayrıca bazı göstericiler ise "Vuçiç Putin'dir" sloganları attı.
Sırbistan Ulusal Meclisi'nin bir diğer üyesi olan Marinika Tepic ise seçimlerin iptali dolayısıyla açlık grevinde.