Eski ABD Başkanı Donald Trump iflas bayrağını çekti

Freeman ve Moss, kendilerine iftira atıldığını ve can güvenliklerinin tehlikeye girdiğini belirterek, Aralık 2021'de Trump'ın avukatı Giuliani hakkında hakaret davası açmıştı.

GİULİANİ HAKKINDAKİ HAKARET DAVASI ABD 'de 2020'deki başkanlık seçimleri sırasında Georgia eyaletinde görev yapan Ruby Freeman ve kızı Wandrea ArShaye Moss, Giuliani tarafından oy pusulası sayımı sırasında Trump aleyhine sahtekarlık yapmakla itham edilerek hedef gösterilmişti.

Eski New York Belediye Başkanı Giuliani, geçen ay Freeman ve Moss'un 2020'deki başkanlık seçimleri sırasında oy pusulasında sahtekarlık yaptıkları konusunda kamuoyuna yalan beyanda bulunduğunu kabul etmiş ancak bu sözlerinin ifade özgürlüğü tarafından korunduğunu savunmuştu.

Ağustosta, mahkemece suçlu bulunan Giuliani'nin tazminat ödemesi gerektiğine karar vermiş, 16 Aralık'ta da bu meblağın yaklaşık 150 milyon dolar olduğu belirtilmişti