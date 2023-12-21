SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Eski ABD Başkanı Donald Trump iflas bayrağını çekti

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, geçen hafta mahkemenin ödeyeceği tazminat miktarını açıklamasının ardından iflas ettiğini bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 23:10 Güncelleme 21 Aralık 2023, 23:10
Eski ABD Başkanı Donald Trump iflas bayrağını çekti

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, "hakaret" suçlamasıyla aleyhine açılan davada mahkemenin, mağdurlara yaklaşık 150 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmesinin ardından iflas ettiğini açıkladı.

Giuliani'nin danışmanlarından Ted Goodman, iflas açıklamasının Giuliani'ye, "iflas mahkemesinin gözetimi altında mali durumunun şeffaflığını sağlarken temyiz başvurusunda bulunma fırsatı ve zamanı vereceğinin" altını çizdi.

Öte yandan, Associated Press'in (AP) haberinde, iflas yasasının, başkasına verilen "kasıtlı ve kötü niyetli bir zarar" sonucu oluşan borçların silinmesine izin vermediğini belirtti.

GİULİANİ HAKKINDAKİ HAKARET DAVASI
ABD'de 2020'deki başkanlık seçimleri sırasında Georgia eyaletinde görev yapan Ruby Freeman ve kızı Wandrea ArShaye Moss, Giuliani tarafından oy pusulası sayımı sırasında Trump aleyhine sahtekarlık yapmakla itham edilerek hedef gösterilmişti.

Freeman ve Moss, kendilerine iftira atıldığını ve can güvenliklerinin tehlikeye girdiğini belirterek, Aralık 2021'de Trump'ın avukatı Giuliani hakkında hakaret davası açmıştı.

Eski New York Belediye Başkanı Giuliani, geçen ay Freeman ve Moss'un 2020'deki başkanlık seçimleri sırasında oy pusulasında sahtekarlık yaptıkları konusunda kamuoyuna yalan beyanda bulunduğunu kabul etmiş ancak bu sözlerinin ifade özgürlüğü tarafından korunduğunu savunmuştu.

Ağustosta, mahkemece suçlu bulunan Giuliani'nin tazminat ödemesi gerektiğine karar vermiş, 16 Aralık'ta da bu meblağın yaklaşık 150 milyon dolar olduğu belirtilmişti

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini Takvim.com.tr’ye bozdu! Yeni partisini ne zaman kuruyor? İYİ Parti’deki istifalar, Akşener ile İmamoğlu-Yavaş savaşı ve Özgür Özel’li CHP hakkında bomba açıklamalar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den Turkuvaz Medya’daki Yerel Yönetimler Zirvesi’nde önemli açıklamalar
HangiKredi
SON DAKİKA