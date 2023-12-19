Fransa, Batı Şeria'daki bazı Yahudi yerleşimcilere karşı önlem alacak: "Şiddete kendi gözlerimle tanık oldum"

Katil İsrail'in Batı Şeria'da yerleşimciler eliyle uyguladığı zulümle ilgili Fransa yeni bir karar aldı. Paris'te bir araya gelen Colonna ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron , ortak basın toplantısı düzenledi.

Colonna, Cameron'la toplantı öncesi yaptığı görüşmede, Orta Doğu'daki durumu ele aldıklarını belirterek dün bölgeye yaptığı ziyaretten döndüğünü söyledi.

KENDİ GÖZLERİMLE TANIK OLDUM



Filistin meselesinde iki devletli çözümün önemini vurgulayan Colonna, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine ilişkin "Batı Şeria'da bazı aşırıcı İsrailli yerleşimcilerin şiddet uyguladığına kendi gözlerimle tanık oldum. Bu üzücü ve aynı zamanda kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Colonna, İsrail'den bu durumla ilgili önlemler almasını ve ülke hukuku çerçevesinde Yahudi yerleşimcileri cezalandırmasını istediklerini belirterek "Fransa, ulusal düzeyde bazı aşırılık yanlısı (Yahudi) yerleşimcilere karşı önlem almaya karar verdi." dedi.