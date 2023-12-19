Çin’de 6,2 büyüklüğünde deprem! Ölü sayısı her geçen dakika artıyor!

Eyaletin merkezi Lancou'da da hissedilen deprem nedeniyle çevre yerleşimlerde su ve elektrik şebekesi, ulaştırma altyapısı ve iletişim ağları zarar gördü.

Depremden sağ kurtulan vatandaşlar, sarsıntıların "yükselen dalgalar tarafından savrulmak gibi bir his uyandırdığını ve sadece evlerinden hızla çıktıklarını hatırladıklarını" söylüyor.

Şİ CİNPİNG'DEN ACİL ÇAĞRI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, arama ve kurtarma çalışmalarının acil yürütülmesi ve depremden etkilenen vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için çağrı yaptı.

Kurtarma çalışmaları için yerel afet yardım, itfaiye, asker ve polis birimlerinden 4 bine yakın görevli bölgeye sevk edildi.

Ayrıca çadır, katlanır yatak, battaniye gibi yardım malzemelerinin afet bölgesine ulaştırıldığı kaydedildi.

Görgü tanıkları, depremin ardından bölgede çok sayıda evin, yol ve altyapının zarar gördüğünü, ilçeye bağlı birçok köyde elektrik ve su kesintilerinin olduğunu aktardı.

Yerel meteoroloji birimleri, bölgede hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşeceği uyarısında bulundu.

Depremin ardından geçen 10 saatte en şiddetlisi 4,1 büyüklüğünde 4 artçı sarsıntı kaydedildi.

DEPREM BÖLGESİ

Himalaya Dağları'nın uzantısındaki geniş fay hattı üzerinde yer alan bölge, Çin'de büyük depremlerin sık yaşandığı yerlerden biri.