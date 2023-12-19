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Çin'de 6,2 büyüklüğünde deprem! Ölü sayısı her geçen dakika artıyor!

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğü ile son 13 yılın en ölümcül depremi meydana geldi. Gansu ile birlikte komşu Qinghai’yi de vuran depremde 126 kişi hayatını kaybederken 700’den fazla kişi yaralandı. İşte, detaylar…

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 05:25 Güncelleme 19 Aralık 2023, 13:54
Çin’de 6,2 büyüklüğünde deprem! Ölü sayısı her geçen dakika artıyor!

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, dün gece yarısından bir dakika önce, merkez üssü Cişişan Baoan Donşiang ve Salar Özerk ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

126 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gansu eyaletini vuran ve komşu Qinghai'yi de sarsan deprem Çin'de son 13 yılda meydana gelen en ölümcül depremde 126 kişi hayatını kaybederken 700'den fazla kişi ise yaralandı.

Çin devlet televizyonu ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde depremde zarar gören köylerde çok sayıda binanın yıkıldığı görülüyor. Çinli vatandaşların ise derme çatma tahliye kamplarında ateş başında toplandığı belirtilirken BBC, bölgede hava sıcaklığının -13 dereceye kadar düştüğünü bildirdi.

"YÜKSELEN DALGALAR TARAFINDAN SAVRULMAK GİBİ"

Depremden sağ kurtulan vatandaşlar, sarsıntıların "yükselen dalgalar tarafından savrulmak gibi bir his uyandırdığını ve sadece evlerinden hızla çıktıklarını hatırladıklarını" söylüyor.

Eyaletin merkezi Lancou'da da hissedilen deprem nedeniyle çevre yerleşimlerde su ve elektrik şebekesi, ulaştırma altyapısı ve iletişim ağları zarar gördü.

Şİ CİNPİNG'DEN ACİL ÇAĞRI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, arama ve kurtarma çalışmalarının acil yürütülmesi ve depremden etkilenen vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için çağrı yaptı.

Kurtarma çalışmaları için yerel afet yardım, itfaiye, asker ve polis birimlerinden 4 bine yakın görevli bölgeye sevk edildi.

Ayrıca çadır, katlanır yatak, battaniye gibi yardım malzemelerinin afet bölgesine ulaştırıldığı kaydedildi.

Görgü tanıkları, depremin ardından bölgede çok sayıda evin, yol ve altyapının zarar gördüğünü, ilçeye bağlı birçok köyde elektrik ve su kesintilerinin olduğunu aktardı.

Yerel meteoroloji birimleri, bölgede hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşeceği uyarısında bulundu.

Depremin ardından geçen 10 saatte en şiddetlisi 4,1 büyüklüğünde 4 artçı sarsıntı kaydedildi.

DEPREM BÖLGESİ

Himalaya Dağları'nın uzantısındaki geniş fay hattı üzerinde yer alan bölge, Çin'de büyük depremlerin sık yaşandığı yerlerden biri.

Bölgenin güneyindeki Sıçuan eyaletinde Eylül 2022'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 93 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Sıçuan eyaletinde 2008'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açmış, 90 bine yakın insan yaşamını yitirmişti.

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