Son dakika: Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Kuveyt Devleti, Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, hayatını kaybetti.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 29 Kasım'da ani sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan haberlere göre sağlık durumunun stabil olduğu bildirimişti.

KUVEYT EMİRİ HAYATINI KAYBETTİ

El Cezire haber ajansı, 2020'de 83 yaşındayken Kuveyt Emiri olarak göreve başlayan Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.