İsrailli yetkiliden şoke eden itiraf! “Yanlışlıkla” öldürülen 3 esirin ateşkes anlamında beyaz bayrak taşıdıklarını açıkladı

Telefonla gazetecilere açıklama yapan yetkili, "Esirlerin hepsi gömleksizdi ve ellerinde beyaz bir bez asılı sopa vardı. Asker, tehdit olarak algılayarak ateş açtı. İki esir hemen orada öldü, diğeri ise yaralı olarak bir binaya sığındı fakat binadan çıktığı anda bir asker tarafından 3. esir de öldürüldü" dedi.

HAARETZ GAZETESİ SORUŞTURMANIN DETAYLARINI PAYLAŞTI Öte yandan İsrailli Haaretz gazetesi , devam eden IDF soruşturmasında detaylarını paylaştı. Öldürülen 3 esirin, İsrailli askerler tarafından vuruldukları sırada beyaz bayrak sallayıp, İbranice bağırarak yardım istediği ortaya çıktı. Yapılan ilk incelemeye göre olay, ordunun 17. Tabur'a bağlı bir birliği, şüpheli binaya girerek şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin terörist olduğuna kanaat getiren birliklerin teslim ol direktifine uyan 3 şüpheli ellerinde silah taşımıyordu. Üstelik 3 kişiden birinin elinde "beyaz bayrak" vardı.





"BENİ KURTARIN"

Teslim olduktan sonra insanlara ateş açılmasını yasaklayan uluslararası ateş açma talimatlarına aykırı davranan İsrailli askerler, 3 İsrailliye kurşun yağdırdı. Bu sırada kurşun yağmurundan kaçmayı başaran bir esir dışarı çıkara koşmaya başladı. Bu sırada İbranice olarak "Beni kurtarın" diye bağıran esir, İsrailli askerler tarafından yakalanarak infaz edildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

IDF Sözcüsü Hagari dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde esir tutulan 3 İsraillinin askerler tarafından tehdit olarak algılandığını, ardından da askerlerin esirlere ateş açtığını duyurmuş, öldürülen esirlerin isimlerini Yotam Haim, Samer Talalka olarak açıklarken, 3. esirin ismini ailesinin talebi üzerine belirtmemişti.