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Siyoniste bir şok daha! İsrail'deki muhalefet lider Yair Lapid Netanyahu'yu sert eleştirdi: Kışkırtma, yalan söyleme ve nefret yayma

Katil İsrail Gazze Şeridi'nde büyük katliamına devam ederken bölgedeki can kaybı giderek artıyor. Gazze’de binlerce kişinin sığındığı hastaneleri ve mülteci kamplarını hedef alan İsrail, Batı Şeria’da da insanlık suçunu sürdürüyor. Katillere tepkiler her geçen gün büyümeye devam ederken İsrail'deki muhalefet lider Yair Lapid, okları soykırımcı Netanyahu'ya çevirdi. Lapid, Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nde ölen İsrail askerlerine ilişkin "yalan söylemek ve sorumluluktan kaçmakla" suçladı.

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 00:48 Güncelleme 14 Aralık 2023, 00:49
Siyoniste bir şok daha! İsrail’deki muhalefet lider Yair Lapid Netanyahu’yu sert eleştirdi: Kışkırtma, yalan söyleme ve nefret yayma

Soykırımcı İsrail iki ayı aşkın süredir Gazze'de ölüm yağdırıyor. Katil ordusu bebek, çocuk, kadın demeden yüzlerce sivili katletti.

HER TÜRLÜ SAVAŞ SUÇU İŞLENDİ
Sivilleri gözünü kırpmadan soykırımcı İsrail, her türlü savaş suçuna da imza attı. Hastane ve okul gibi her türlü sivil yerleşim yerini hedef alırken, fosfor bombası kullanmaktan da geri durmadı.

İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nde ölen İsrail askerlerine ilişkin "yalan söylemek ve sorumluluktan kaçmakla" suçladı.

Lapid, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu, hayatı boyunca yaptığı şeyi yapıyor; kışkırtma, yalan söyleme ve nefret yayma. Şimdi bunu askerlerin her gün öldürüldüğü acı bir savaşın ortasında yapıyor ve 7 Ekim'den hiçbir şey öğrenmedi." ifadesini kullandı.

Muhalefet lideri Lapid, "kimse savaşın ertesi günü Gazze'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a teslim edilmesi gerektiğini savunmuyorken, Netanyahu'yu yeni bir tartışma yaratmakla" eleştirdi.

Lapid, "İsrail askerleri Gazze'de öldürülürken, Netanyahu'nun yeni bir anlaşmazlık konusu icat ederek, ABD, Benny Gantz, Gadi Eisenkot ve kendisiyle ihtilafa düştüğünü" belirtti.

Netanyahu, aralarında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de bulunduğu birçok ABD'li yetkilinin tutumunun aksine, savaştan sonra Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'nde yönetim görevlerini üstlenmesini tamamen reddettiğini birçok kez dile getirmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Harris, bu ayın başlarında Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak için gittiği Dubai'de düzenlediği basın toplantısında, bölgede kalıcı barışa ulaşılması için Filistin yönetiminin Gazze'yi idare etmesi gerektiğini söylemişti.

Netanyahu daha önce yaptığı açıklamalarda, savaştan sonra Gazze Şeridi'nde güvenlik kontrolünün İsrail'in elinde olmasını istediğini belirtmiş ve çeşitli basın toplantılarında Filistin Yönetimi'ne sert eleştiriler yöneltmişti.

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