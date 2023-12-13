Siyoniste bir şok daha! İsrail’deki muhalefet lider Yair Lapid Netanyahu’yu sert eleştirdi: Kışkırtma, yalan söyleme ve nefret yayma

HER TÜRLÜ SAVAŞ SUÇU İŞLENDİ Sivilleri gözünü kırpmadan soykırımcı İsrail, her türlü savaş suçuna da imza attı. Hastane ve okul gibi her türlü sivil yerleşim yerini hedef alırken, fosfor bombası kullanmaktan da geri durmadı.

İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nde ölen İsrail askerlerine ilişkin "yalan söylemek ve sorumluluktan kaçmakla" suçladı.

התשובה היא שנתניהו עושה מה שהוא עושה כל חייו: מסית ומשקר ומייצר שנאה. עכשיו הוא רק עושה את זה באמצע מלחמה מרה, כשכל יום נהרגים חיילים. הוא לא למד כלום מה-7 באוקטובר. האסון לא שינה אותו, הוא לא מסוגל להכיר באשמתו. האיש הזה לא יכול להמשיך לעמוד בראש המדינה. זה מסוכן מדי. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) December 13, 2023

Lapid, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu, hayatı boyunca yaptığı şeyi yapıyor; kışkırtma, yalan söyleme ve nefret yayma. Şimdi bunu askerlerin her gün öldürüldüğü acı bir savaşın ortasında yapıyor ve 7 Ekim'den hiçbir şey öğrenmedi." ifadesini kullandı.