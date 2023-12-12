Arabistanlı Lawrence bir değil bin! Libya’da DAEŞ imamı Kudüs’te MOSSAD ajanı: Kırk yıllık namazlarınızı tekrar kılın

Libya hükümetinin 2017'de DAEŞ terör örgütünde 200 kişilik militan grubuna liderlik edecek bir konuma yükselen cami imamını tutuklaması ile birlikte İngiliz ajan Arabistanlı Lawrence'ın tarihin tozlu sayfalarında kalmadığı bir kez daha ortaya çıktı. "Ebu Hafs" isimli cami imamının "Benjamin Efraim" adındaki bir MOSSAD ajanı olduğunu ortaya çıkaran Libya hükümeti sahte imamı tutuklarken İsrail kaynakları da Efraim'in kendi ajanları olduğunu kabul etti. Soykırımcı İsrail'in saldırıları ile birlikte MOSSAD'ın sözde efsanevi gücü yerle bir olsa da Orta Doğu'da, Anadolu'da, Balkanlar ve Kafkasya'da Batılı ya da İsrailli ajanlar cirit atmaya devam ediyor.

BAĞDADİ'NİN HALEFİ MOSSAD AJANI ÇIKTI

Ebu Hafs lakaplı sahte imam Benjamin Efraim'in DAEŞ Irak'a saldırıp Musul'u ele geçirdiğinde DAEŞ militanlarına liderlik ettiği öğrenilmişti. Öyle ki Ebu Hafs, DAEŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin halefi olarak görülüyordu. Sahte imamın tutuklanması uluslararası basında büyük yankı uyandırdı.

SOYKIRIMCININ SÖZCÜSÜNDEN ALGI YÖNETİMİ

MOSSAD ajanı Efraim, bölgede cirit atan ajanlardan ne ilki ne de sonuncusu. Geçtiğimiz günlerde İsrail Ordusu Arap Medya Sözcüsü Avichay Adrae'nin fotoğrafı, sosyal medyada büyük bir spekülasyona konu oldu. Arabistan'daki El Raşidin Camisi'nde 6 yıl imamlık yaptığı ve Yemenli çocukları öldürmenin caiz olduğuna dair fetva verdiği iddia edilen şahsın MOSSAD ajanı Şalim Gilad olduğu iddia edildi. Sosyal medyada dolaşan iddiaların tamamen asılsız olduğu, şahsın Şalim Gilad değil, İsrail Ordusu Arap Medya Sözcüsü Avichay Adraee olduğu ve fotoğraflarının üzerinde oynandığı kısa sürede ortaya çıktı.