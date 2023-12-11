CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Gece boyunca birçok noktaya baskın düzenledi! Onlarca sivili katletti

Terör devleti İsrail Gazze 'de dünyanın gözü önünde soykırıma devam ediyor. ABD'yi en büyük destekçisi olarak arkasına alan soykırımcı İsrail, Beyaz Saray'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGM) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karara tasarısını veto etmesinin ardından saldırılarını resmen hızlandırdı.

SOYKIRIM ORDUSU'NDAN "4 HAFTA" MESAJI

Gazze'de katliama devam eden soykırım ordusu, Gazze'deki saldırılarını 2 ay daha devam ettireceklerini duyurdu. The Times of Israel'e konuşan üst düzey bir İsrailli yönetici, Han Yunus'taki "operasyonlarını" tamamlamak için 3-4 haftaya ihtiyaç duyrduklarını belirtti. İsrailli yetkili, ABD'nin kendilerine belirli bir süre vermediğini fakat Washington'un sürenin dolmak üzere olduğunu belirttiğini söyledi.

ABD'DEN KATLİAMA DESTEK

Gazze'de ateşkesi veto eden soykırım destekçisi ABD, terör devleti İsrail'e destek yağdırmaya devam ediyor. Soykırımcı İsrail, ABD'den Gazze'deki tanklarda kullanılmak üzere 500 milyon dolardan fazla değeri olan bir mühimmat siparişini onaylamasını talep ediyor. Katliam hazırlığı yapan soykırımcı İsrail, ABD Dışişleri Bakanlığından talepte bulundu.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 97 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

09:09 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 101'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 430 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

06:45 İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ile orta kesimdeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 11 sivil öldü, onlarcası yaralandı.

06:36 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçlerinin baskınlarının adresi Cenin, Beytüllahim, Nablus, Eriha, El Halil, Ramallah ve El-Bire kentleri oldu.

Çok sayıda İsrail askeri, Cenin'in güney batısındaki Yabed kasabasına gelerek, Filistinlilerin evlerine baskın gerçekleştirdi.

Askerler, evlerde arama yaptı, eşyalarını dağıtıp zarar verdi ve sakinlerini sorguya çekti.

Bire kentine bağlı Sath Merhaba Mahallesi'ndeki baskında ise evlerin çatısına keskin nişancılar yerleştirildi, bir dükkandaki güvenlik kamerası kayıtlarına askerlerce el konuldu. Baskın sırasında göz yaşartıcı ve gaz bombası kullanıldı, ateş açıldı ve havada da insansız hava araçlarının (İHA) uçtuğu görüldü.

İsrail güçleri ayrıca, Ramallah'ta Birzeit, Bitunya ve Deyr Ebu Meşal kasabası ile Şakba köyüne, Kalkilya'da Kefr Saba Mahallesi'nde bir eve, Nablus'un doğusundaki Salim kasabasına, Balata Mülteci Kampı'na, Avarta kontrol noktasından Nablus'un doğusuna, Eriha'da Ketf el-Vad Mahallesi'ne, El Halil'in güneyindeki Dura kasabası ile kuzeybatısındaki Beyt Ula kasabasında bir hayır kurumuna, Beytüllahim'de ise Dıheyşe Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

03.44 İSRAİL ORDUSU, GAZZE'NİN KUZEYİNDE BM'YE AİT BİR OKULA SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okulu bombaladı.

Görgü tanıklarının ifadesine ve sosyal medyada yer alan görüntülere göre, İsrail ordusu, yerinden edilmiş yüzlerce kişinin olduğu, BM'ye ait bir okulu hedef aldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, okulun bahçesinde kan izleri olduğu ve saldırı sonrasında da hedef alınan binada yangın çıktığı görüldü.

Bir diğer videoda ise bir Filistinli, saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.

İsrail ordusu, günlerdir Cibaliya Mülteci Kampı'na, karadan ve havadan saldırılarını yoğunlaştırırken, Filistin direniş güçleriyle de sahada çatışmaya devam ediyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından dün yapılan açıklamada, Cibaliya'da 13 İsrail askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu.

00:16 İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.05'te Şam'ın çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz Golan Tepeleri tarafından gelen füzeleri karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

22.37 KUDÜS SERİYYELERİ, GAZZE'DE İÇİNDE 13 İSRAİL ASKERİNİN OLDUĞU EVİ PATLAYICILARLA YIKTI

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde içinde İsrail askerlerinin bulunduğu bir evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

Kudüs Seriyyelerinin yaptığı yazılı açıklamada, Gazze kentinin Şucaiye Mahallesi'nde 13 İsrail askerinin tünel girişi bulmak için bir eve girdiğinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu evde bulunan tünelden çıkan bir Kudüs Seriyyeleri mensubunun, 2 İsrail askerini öldürdüğü, ardından evi patlayıcıyla havaya uçurduğu kaydedildi.

Açıklamada, evde bulunan İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

22.30 Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail güçleri Gazze'de alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attı.



18.37 Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 18 bin Filistinli hayatını kaybetti 49 bin 500 kişi de yaralandı

16:23 BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: "Gazze'de devam eden kitlesel yerinden edilmelerin büyümesini ve Gazze'nin dışına yayılmasını önlemek için acil insani ateşkese ihtiyaç var"

15:48 İSRAİL'İN KABUSU YASİN-105! KASSAM TUGAYLARI: GAZZE ŞERİDİ'NİN KUZEYİNDE 13 İSRAİL ASKERİNİ ÖLDÜRDÜK

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde 13 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu.

Kassam Tugayları yaptığı yazılı açıklamada, "Kassam mücahitleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Faluca bölgesinde sıfır mesafeden 13 Siyonist askeri öldürdü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlenen bir başka operasyonda, Cibaliya kampının batısındaki binanın içinde saklanan bir İsrail özel kuvvetinin antipersonel roketiyle hedef alındığı belirtildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir binanın içinde saklanan İsrail özel kuvvetinin antipersonel roketiyle hedef alındığı ve askerlerin bazılarının öldüğü, bazılarının da yaralandığı belirtildi.

İsrail özel piyade gücünün Cibaliya'da antipersonel roketle vurulduğu, Tel ez-Zater bölgesinde İsrail'e ait bir tankın, yine Cibaliya'da iki askeri aracın Yasin-105 roketiyle hedef alındığı kaydedildi.

Cibaliya'nın batısında 6 askeri araç ve 2 askeri buldozerin tanksavar füzeleriyle, bir İsrail özel piyade kuvvetinin ise antipersonel roketiyle hedef alındığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater bölgesinde, İsrail'e ait D9 buldozerinin Yasin-105 roketiyle doğrudan hedef alınarak vurulduğu belirtildi.

14.06 İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah şehirlerini birbirine bağlayan su boru hatlarını bombaladığı bildirildi.

Görgü tanıkları ve yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus şehrinin suyunu kesmek amacıyla Refah kentinden Han Yunus'a su pompalayan boruları bombaladı.

İşgalci İsrail askerleri, Gazze'ye giren yardım malzemelerini ateşe verdi. pic.twitter.com/HO8A93N7EB — Takvim (@takvim) December 10, 2023

İsrail ordusu ayrıca Refah ile Han Yunus'u birbirine bağlayan ana yola da yoğun hava saldırıları düzenleyerek bu yolu tamamen kullanılamaz hale getirdi ve böylece iki şehir arasındaki karayolu ulaşımını engellemiş oldu.