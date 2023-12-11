ABD üniversitelerindeki siyonist kuşatmaya Yahudi profesör Norman Finkelstein isyan etti: "Kirli paranızı alıp gidin!" | İşte isim isim eli kanlı lobi

Fotoğrafta: Marc Rowan

ŞANTAJIN UCU KATİL İSRAİL LOBİSİNE ÇIKIYOR

Rektör Magill'i istifaya zorlayan birçok kişi ve grubun mali şantajının ucu, katil İsrail lobisinin en büyük finansörlerine uzanıyor.



ABD'nin en büyük finans kuruluşlarından biri Apollo Global Management özel sermaye şirketinin Üst Yöneticisi ve Pensilvanya Üniversitesi Wharton İşletme Fakültesinin Danışma Kurulu Başkanı Marc Rowan, söz konusu baskı sürecinde öne çıkan isim oldu.

Rowan, Leon Black ve Joshua Harris tarafından 1990'da kurulan Apollo, dünyanın en büyük alternatif yatırım fonlarından biri ve 350 milyar dolarlık bir varlığı kontrol ediyor.

Rowan ve Harris, ABD'deki en varlıklı kişiler arasında yer alırken, Bloomberg'in Ağustos 2021'deki tahminlerine göre, Harris'in net varlığı 7,27, Rowan'ın varlığı da 5,74 milyar dolar.

Üniversitenin en büyük bağışçılarından biri olarak da bilinen Rowan'ın şimdiye kadar üniversiteye bağışladığı miktarın en az 50 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Rowan'ın İsrail lobisi kuruluşlarının en büyük bağışçı ve destekçilerinden de biri olduğu biliniyor.

Rowan'ın adı, ABD basınında, Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) ve İsrail İçin Demokratik Çoğunluk adlı kuruluşların da dahil olduğu lobi gruplarının, İsrail'e para ve silah gönderilmesi için ABD'li siyasileri markaja alan ekiptekilerden biri olarak geçiyor.