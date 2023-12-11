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ABD üniversitelerindeki siyonist kuşatmaya Yahudi profesör Norman Finkelstein isyan etti: "Kirli paranızı alıp gidin!" | İşte isim isim eli kanlı lobi

Gazze savaşı dünyanın önde gelen üniversitelerinin yönetimlerini zor durumda bıraktı. Kampüs eylemleri yüzünden Pennsylvania Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill istifa etmek zorunda kaldı. Harvard ve MIT'nin rektörleri de baskı altında. Üniversitelerde milyarder siyonist lobisi ve katil İsrail tarafından yapılan baskıya karşı öğrenci ve öğretim üyelerinin birlik olması gerektiğini belirten Yahudi profesör Norman Finkelstein, "Üniversite kampüslerindeki düşünceyi kontrol etmek istiyor." dedi. Düşünme hakkının satılık olmadığını belirten Finkelstein, "Kirli paranızı alın ve buradan gidin" diyerek soykırımcı İsrail ve destekçilerine sert tepki gösterdi. Öte yandan Rektör Magill'i istifaya zorlayan birçok kişi ve grubun mali şantajının ucu, katil İsrail lobisinin en büyük finansörlerine uzanıyor.

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 22:04 Güncelleme 11 Aralık 2023, 22:06
ABD üniversitelerindeki siyonist kuşatmaya Yahudi profesör Norman Finkelstein isyan etti: Kirli paranızı alıp gidin! | İşte isim isim eli kanlı lobi

Amerika Birleşik Devletlerinin 3 seçkin üniversitesinin rektörleri, kampüslerdeki Filistin gösterileriyle ilgili ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonu'nda ifade verdi.

Geçen hafta yapılan ve 5 saat süren sorguda Pennsylvania Üniversitesi rektörü Liz Magill, gösterilerin "ifade özgürlüğü sınırları içinde" olduğunu söyledi.

Rektör Magill, öğrencilerin İsrail karşıtı söylemlerine katılmadığını vurguladı ancak kampüste ifade özgürlüğünü korumaya kararlı olduğunu belirtti.

Harvard ve MIT yöneticileri de benzer ifadeler kullandı. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen bu açıklama antisemitizm suçlamalarına yol açtı.

Kongre'nin 70 üyesi, rektörleri görevden almaları için 3 üniversitenin yönetim kurullarına çağrıda bulundu.

BİRİ GİTTİ KALDI İKİ
Magill, Hamas-İsrail savaşı yüzünden Amerika'da istifa etmek zorunda kalan ilk üniversite yöneticisi oldu. Temsilciler Meclisinin cumhuriyetçi üyesi Elise Stefanik istifa haberinden sonra "Biri gitti, kaldı iki." diyerek Harvard ve MIT'yi işaret etti.



SİYONİST LOBİSİ BİZE SAVAŞ İLAN ETTİ

Katil İsrail ve milyarder siyonist lobisinin baskısıyla üniversitelerde Filistin'e karşı başlatılan destek gösterilerinin susturulmaya çalışıldığını belirten Yahudi Amerikalı siyaset bilimci ve aktivist Norman Finkelstein, sosyal medyadan olaya tepki gösterdi. Siyonist milyarderlerin ABD'deki üniversitelere savaş açtığını belirten Yahudi profesör, "Bize savaş ilan ettiler: Ya İsrail'in soykırım savaşını desteklersiniz ya da sizi yok ederiz diyorlar" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

KİRLİ PARANIZI SAKLAYAN VE BURADAN GİDİN

Üniversitelerde milyarder siyonist lobisi ve katil İsrail tarafından yapılan baskıya karşı öğrenci ve öğretim üyelerinin birlik olması gerektiğini belirten Yahudi profesör, "Üniversite kampüslerindeki düşünceyi kontrol etmek istiyor." dedi. Düşünme hakkının satılık olmadığını belirten Finkelstein, "Kirli paranızı alın ve buradan gidin" ifadelerini kullandı.

Yahudi profesörün sözleri yeniden gündem oldu!


BU TİMSAH GÖZYAŞLARINDAN HOŞLANMIYORUM

Finkelstein, yıllar önce bir öğrencinin sorusuna verdiği tarihi cevapla biliniyor. Yahudi profesör, Filistin'de yapılan zulmü her defasında Nazilerin yaptıklarına bağlayan siyonistlere sert tepki göstererek, "Bu timsah gözyaşlarından hoşlanmıyorum saygı da duymuyorum. Eğer sende vicdan olsa şu an Filistinliler için ağlıyor olurdun." ifadelerini kullanmıştı.

FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİ DÜZENLEYEN ÖĞRENCİLER, DİSİPLİN CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Öte yandan Harvard Üniversitesinde, Filistin'e destek gösterileri düzenleyen 4 lisans öğrencisi için disiplin süreci başlatılacağı açıklandı. Massachusetts eyaletine bağlı Cambridge kentindeki Harvard Üniversitesinin 1873'ten beri yerel yayın yapan The Crimson gazetesinin haberine göre, Filistin yanlısı eylem düzenleyen 4 öğrenci, üniversitenin disiplin kuruluna sevk edildi.

Harvard Üniversitesinden konuya ilişkin "Üniversite mensuplarının, normal faaliyetlerini yerine getirmelerini engelleyen eylemler yapmak ve bildirgeyi ihlal, kabul edilemez davranışlar teşkil eder ve disipline tabidir." açıklaması yapıldı.

Kasımda üniversite kampüsünde, Filistin yanlısı yürüyüş düzenleyen öğrencilere uyarı, gözaltı veya okuldan uzaklaştırma cezası verilmesi düşünülüyor.

Filistin yanlısı eylemler düzenlediği için disiplin kuruluna gönderilen öğrencilerden Kojo Acheampong, "Bunun bizi durdurmayacağını biliyoruz. Bu saldırıların, Filistin halkıyla dayanışmamızın önüne geçmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

HARVARD REKTÖRÜ CLAUDİNE GAY DE İSTİFA ETMEYE ZORLANMIŞTI

ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda 5 Aralık'ta düzenlenen "Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele" başlıklı oturum kapsamında, Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill, Harvard Rektörü Claudine Gay ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Rektörü Sally Kornbluth, üniversite kampüsünde antisemitizm olaylarına ilişkin yaklaşımlarına dair sorulara yanıt vermeleri için çağrılmıştı.

Üç rektör de saatler boyunca antisemitizmle ilgili konularda öğrencilere yönelik disiplin faaliyetlerine, üniversitelerin nasıl farklı görüşleri temsil ettiğine ve kampüsteki güvenliğe ilişkin soruları yanıtlamıştı.

Rektörlüğe son bir yılda başlayan Gay, Magill ve Kornbluth, Müslüman karşıtlığı ve nefretin her türlüsünün artışına karşı mücadele edeceklerini belirtmişti.

3 rektör, Komisyondaki ifadelerinin ardından yoğun eleştiri ve baskıyla karşı karşıya kalarak istifa etmeye zorlanmıştı.

İsrail'e tepki gösterilerinde ifade özgürlüğünü savunan Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Magill, eleştirilerin ve baskıların ardından istifa etmişti.

Fotoğrafta: Marc Rowan

ŞANTAJIN UCU KATİL İSRAİL LOBİSİNE ÇIKIYOR
Rektör Magill'i istifaya zorlayan birçok kişi ve grubun mali şantajının ucu, katil İsrail lobisinin en büyük finansörlerine uzanıyor.

ABD'nin en büyük finans kuruluşlarından biri Apollo Global Management özel sermaye şirketinin Üst Yöneticisi ve Pensilvanya Üniversitesi Wharton İşletme Fakültesinin Danışma Kurulu Başkanı Marc Rowan, söz konusu baskı sürecinde öne çıkan isim oldu.

Rowan, Leon Black ve Joshua Harris tarafından 1990'da kurulan Apollo, dünyanın en büyük alternatif yatırım fonlarından biri ve 350 milyar dolarlık bir varlığı kontrol ediyor.

Rowan ve Harris, ABD'deki en varlıklı kişiler arasında yer alırken, Bloomberg'in Ağustos 2021'deki tahminlerine göre, Harris'in net varlığı 7,27, Rowan'ın varlığı da 5,74 milyar dolar.

Üniversitenin en büyük bağışçılarından biri olarak da bilinen Rowan'ın şimdiye kadar üniversiteye bağışladığı miktarın en az 50 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Rowan'ın İsrail lobisi kuruluşlarının en büyük bağışçı ve destekçilerinden de biri olduğu biliniyor.

Rowan'ın adı, ABD basınında, Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) ve İsrail İçin Demokratik Çoğunluk adlı kuruluşların da dahil olduğu lobi gruplarının, İsrail'e para ve silah gönderilmesi için ABD'li siyasileri markaja alan ekiptekilerden biri olarak geçiyor.

Bu kapsamda lobi gruplarına bağışta bulunan bazı milyarderlerin isimleri de öne çıkıyor. Bu isimler arasında, New England Patriots ve Kraft Group Üst Yöneticisi Robert Kraft, Apollo Üst Yöneticisi Rowan, risk sermayedarı Gary Lauder, koruma fonu yöneticileri Daniel Loeb ve Paul Singer, Home Depot kurucularından ve İsrail Demokrasi Enstitüsü kurucu başkanı Bernard Marcus yer alıyor.

Fotoğrafta: New England Patriots ve Kraft Group Üst Yöneticisi Robert Kraft,

Ayrıca Rowan, İsrail'de yayın yapan Jerusalem Post gazetesi tarafından dünyada 2021'in en etkili 50 Yahudisinin yayımlandığı listede Apollo'nun kurucularından Harris ile 31'inci sırada yer aldı.

SİYONİST LOBİNİN ADI: UNİTED JEWİSH APPEAL

AIPAC'ın bazı etkinliklerinde ve komitelerinde yer alan Rowan, United Jewish Appeal (UJA) New York Federasyonu'nun da yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. UJA, tüm dünyadaki ve New York'taki Yahudilerin himaye edilmesi üzerine çalışıyor.

UJA'nın 5 Aralık'ta düzenlenen ve Rowan'ın da konuşmacı olarak katıldığı bağış etkinliğinde 45 milyon dolar toplandı.

Fotoğrafta: Home Depot kurucularından ve İsrail Demokrasi Enstitüsü kurucu başkanı Bernard Marcus

150 MİLYON DOLAR BAĞIŞ TOPLANMIŞTI

Rowan'ın da öncülük ettiği UJA'nın 6 Kasım'da New York'ta düzenlenen "İsrail'le dayanışma" adlı yürüyüşünde de 150 milyon dolar bağış toplandı.

Mali ve siyasi açıdan ABD'de etkili önde gelen isimlerden Rowan, Magill'in 22-24 Eylül'de Filistin edebiyat festivalini iptal etmeyi reddetmesi ve ABD Kongresi'ndeki ifadeleri üzerine bağışçıları, Magill istifa edinceye kadar üniversiteden desteklerini kesmeye çağırdı.

Ayrıca Rowan'ın Magill'in istifa etmesini talep etmesinin ardından pek çok önde gelen isim, bağışlarını sonlandırma konusunda ona katıldı.

APOLLO'NUN KUSHNER'LE BAĞLANTISI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile oldukça yakın olan Rowan'ın Kushner ile ticari ve siyasi birçok ortak girişimi olduğu görülüyor.

Rowan'ın başında olduğu Apollo şirketi, Trump yönetimi döneminde altyapı politikalarında yönetime nüfuzuyla öne çıkarken, Kasım 2017'de Apollo, emlak şirketi Kushner Companies'e 184 milyon dolar borç verdi.

WHARTON FAKÜLTESİNDE BAĞIŞÇI MİLYARDERLERİN BASKISI

Pensilvanya Üniversitesinin Wharton İşletme Fakültesinden mezun olan önde gelen isimler, üniversitenin en büyük bağışçılarını oluşturuyor. Fon ve prestijini oluşturması nedeniyle Wharton, üniversitenin pek çok faaliyetini de etkileme imkanına sahip.

7 Ekim'den sonra İsrail'in Gazze'de başlattığı kitlesel katliama tepki gösteren üniversite öğrencilerinin oluşturduğu ortamdan rahatsız olan Wharton Danışma Kurulu da Magill'e gönderdiği mektupta, "Üniversite yönetiminin ifade edilen inançları ve hareket etme konusundaki kolektif başarısızlığı sonucu kurul, hürmetle size ve yönetim kuruluna üniversitenin derhal yeni bir yöneticiye ihtiyacı olduğu tavsiyesinde bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Mektupta, Magill'in ABD Kongresi'ndeki ifadelerine atıfta bulunarak üniversiteden herhangi bir grup insana zarar verilmesi yönündeki çağrılara dair pozisyonunu netleştirmesi ve buna izin verecek politikaların değişmesi talep edilmişti.

Fotoğrafta: Josh Harris

Rektörü eleştiri yağmuruna tutan ve üniversitede etkili olan kurul, Rowan da dahil olmak üzere Josh Harris, Alex Gorsky, Jeff Blau, David Blitzer ve Scott Mills gibi birçok milyarderi barındırıyor.

ÜNİVERSİTEYİ 100 MİLYON DOLARLIK YATIRIMINI BOŞA ÇIKARMAKLA TEHDİT ETTİLER
Wharton İşletme Fakültesi mezunu ve Stone Ridge Asset Management Üst Yöneticisi Ross Stevens da Pensilvanya Üniversitesine gönderdiği yazıda, üniversitenin kendisinin şirketinde yaklaşık 100 milyon dolarlık hisse sahibi olduğunu belirtmişti.

Stevens, ortaklık anlaşmasını gözden geçirdiğini ve şirketinin, kurallarını ihlal eden hissedarlarla anlaşmayı iptal etme yetkisi olduğunu ifade etmişti.

Magill'in söylemleri ve faaliyetleri nedeniyle 100 milyon dolarlık hisse anlaşmasını feshedebileceğine işaret eden Stevens, yönetimde ve üniversitenin değerlerinde bir değişim olmadığı takdirde bunu yapacağını kaydetmişti.

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