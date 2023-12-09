CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Gazze’de 24 saatte yüzlerce Filistinli öldürüldü: Soykırımın sponsoru yine ABD

Terör devleti İsrail Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırıma devam ediyor. ABD'yi en büyük destekçisi olarak arkasına alan soykırımcı İsrail, Beyaz Saray'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGM) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karara tasarısını veto etmesinin ardından saldırılarını resmen hızlandırdı. Terör devleti, son 24 saatte Gazze'de 310 kişiyi daha öldürdü.
SOYKIRIM ORDUSU'NDAN "4 HAFTA" MESAJI
Gazze'de katliama devam eden soykırım ordusu, Gazze'deki saldırılarını 2 ay daha devam ettireceklerini duyurdu. The Times of Israel'e konuşan üst düzey bir İsrailli yönetici, Han Yunus'taki "operasyonlarını" tamamlamak için 3-4 haftaya ihtiyaç duyrduklarını belirtti. İsrailli yetkili, ABD'nin kendilerine belirli bir süre vermediğini fakat Washington'un sürenin dolmak üzere olduğunu belirttiğini söyledi.
ABD'DEN KATLİAMA DESTEK
Gazze'de ateşkesi veto eden soykırım destekçisi ABD, terör devleti İsrail'e destek yağdırmaya devam ediyor. Soykırımcı İsrail, ABD'den Gazze'deki tanklarda kullanılmak üzere 500 milyon dolardan fazla değeri olan bir mühimmat siparişini onaylamasını talep ediyor. Katliam hazırlığı yapan soykırımcı İsrail, ABD Dışişleri Bakanlığından talepte bulundu.
SOYKIRIM ORDUSUNDAN YENİ SEVKİYAT
Soykırımcı İsrail ordusuiki aydan fazla bir süredir bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne zırhlı araçlarla asker sevkiyatına devam ediyor.
Bölgeye Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ve askeri cipler sevk eden soykırım ordusunu Anadolu Ajansı görüntüledi. Soykırım ordusunun Gazze'nin Şucaiye bölgesine doğru ilerlerdiği, helikopterlerin de İsrail-Gazze sınırının sıfır noktasına indiği ve kalktığı görüldü.
Sınırın İsrail tarafında askeri hareketlilik devam ederken Gazze tarafındaki Şucaiye ve Cibaliye mahallelerine yönelik bombardıman ve oralardan yükselen dumanlar da objektiflere yansıdı.
İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:
16.05 Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze'nin güneydeki Han Yunus kentindeki Abasan el-Kabira bölgesine düzenlediği bombalı saldırıda iki kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı.
15.48 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin kuzeyindeki eksene giren düşman kuvvetlerinin yoğunlaşmalarını havan toplarıyla yok ediyor.
15.40 Wafa haber ajansı işgalci İsrail güçlerinin Fara'a mülteci kampına düzenlediği baskında yaralanan 25 yaşındaki Filistinli Rami Jamal el-Jundub'un hayatını kaybettiğini bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı şu anda 274'e ulaştı.
14.51 500 BİN GAZZELİ AÇLIK VE SUSUZLUK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA
Gazze Belediyesi, İsrail'in saldırılarının devam ettiği şehirlerde yarım milyon Filistinlinin açlık ve susuzluk riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirerek, "Şifa Hastanesi'ne su veremiyoruz. Barınma merkezlerindeki su ve gıda krizi, bu merkezlere gelen insan sayısının, kapasitenin ötesine geçmesi nedeniyle katlanarak artıyor." ifadelerini kullandı.
14.20 İsrail medyası, savaşın başlangıcından bu yana 2.000 yaralı İsrail askerinin savunma bakanlığı tarafından engelli kabul edildiğini, 5.000 askerin de yaralandığını bildirdi.
7 Ekim'den bu yana en az 420 işgal askeri öldürüldü.
11.58 Filistin Sağlık Bakanlığı işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir gencin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu.
11.35 Hamas Siyasi Bürosu Üyesi İzzet El-Rişk: Washington'un, Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes talep eden karar taslağına karşı veto kullanmasını şiddetle kınıyor ve bunu ahlak dışı ve insanlık dışı bir tutum olarak değerlendiriyoruz. Amerika'nın kararın yayınlanmasını engellemesi, işgalin insanlarımızın öldürülmesine, daha fazla katliam ve etnik temizliğin yapılmasına doğrudan katılımıdır.
09.47 Soykırımcı İsrail ordusu, dün gece Lübnan içindeki Hizbullah hedeflerini, operasyonel komuta karargahı da dahil olmak üzere bombaladıklarını duyurdu.
08.31 Soykırımcı İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim'deki Marah Rabah köyüne baskın yaptı.
08:02 Hamas, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karar tasarısını vetosunu, "İsrail'in Filistin halkının öldürülmesine doğrudan katılımı" olarak değerlendirdi.
Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, ABD'nin BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını vetosuna ilişkin Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.
Washington'un, Güvenlik Konseyinde Gazze'de ateşkes talep eden karar tasarısına karşı veto kullanmasını şiddetle kınayan Rişk, şu ifadelere yer verdi:
"Bunun ahlak ve insanlık dışı bir tutum olduğunu düşünüyoruz. ABD'nin ateşkes kararının çıkmasını engellemesi, işgalci İsrail'in halkımızı öldürülmesine doğrudan katılım ve daha fazla katliam ve soykırım yapılması için bir çağrıdır."
06:31 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçaklarının, Gazze Şeridi'nin merkezi ile Refah kentine düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Şiteyvi ile Tahravi ailelerine ait evleri bombalaması sonucu 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Sahabe Tıp Kompleksi civarındaki Hammad ve Ataallah ailelerine ait meskun evleri bombalaması sonucu da çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Bombalanan evlere yakın bölgede İsrail ordusuna ait tankların olması nedeniyle enkaz altındaki ölü ve yaralılara ulaşılamıyor.
İsrail güçleri, Han Yunus'un güneyinde Neccar ve Hamuda ailelerine ait evleri hedef alması sonucu da çok sayıda Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı.
İsrail topçu birlikleri ayrıca gece boyunca Han Yunus'ta birçok yeri hedef aldı. Saldırılarda çok kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu, başta Han Yunus, Refah ve kentin güney tarafı olmak üzere, Gazze Şeridi'nde birçok bölgeye yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.
05:00 İsrail savaş kabinesi üyesinin oğlunun ardından yeğeni de Gazze'de öldürüldü
03:40 ABD: Kanunlarımızda kişilerin basına konuşmasını engelleyen hükümlerimiz yok
8 ARALIK TARİHİNDE YAŞANANLAR
22.33 İSRAİL: GAZZE'DEN TEL AVİV'E 6 ROKET ATILDI
Gazze'den İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 6 roket atıldığı belirtildi. İsrail ordu radyosunun haberinde, Tel Aviv'e 6 roket atıldığının tespit edildiği, bunlardan 5'inin önlendiği, birinin ise açık alana düştüğü kaydedildi.
Haberde, roket saldırısı sonucu hasar ve yaralanma meydana gelip gelmediği konusunda bilgi verilmedi.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına karşılık, söz konusu roket saldırısının düzenlendiğini açıkladı.
LÜBNAN'DAN 5 ROKET ATILDI
Ordu radyosunun diğer bir haberinde ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine 5 roket atıldığı ifade edildi. Haberde, 2 roketin önl, 3'ünün ise açık alana düştüğü kaydedildi.
18.10 BM Raportörleri: "BM üyesi ülkeler, Güvenlik Konseyi'ndeki oylama öncesi Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması için ellerindeki tüm tedbirleri ve nüfuzlarını kullanmalı"
17:05 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 11 Aralık'ta yapılacak AB Dışişleri Konseyi toplantısında, üye devletlere, Filistinlilere yönelik şiddet eylemleri gerçekleştirenlere karşı önlem almalarını önereceğini söyledi.
Borrell, İspanya devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, "İnsani yardım girişini engellemek, su ve temel ihtiyaç malzemelerini keserek sivil nüfusu baskı altına almak, uluslararası hukuka aykırıdır." dedi.
"İsrail, bir yandan, uluslararası hukuka göre kendisine ait olmayan toprakları işgal edip, diğer yandan tüm dünyaya barış iddiasında bulunamaz" diye konuşan Borrell, "Bu nedenle önümüzdeki pazartesi yapılacak Dışişleri Konseyi'nde, üye devletlere, Filistinlilere yönelik şiddet eylemleri gerçekleştirenlere karşı önlem almalarını önereceğim." açıklamasında bulundu.
Josep Borrell, şöyle devam etti:
"Avrupa sesini yükseltmeli. İşgal altındaki topraklarda Filistinlilere karşı uygulanan şiddeti durdurmak için önlem alacağımızı umuyorum. İşgal, çünkü uluslararası hukuktaki ismi bu. 30 yıl önce Oslo Antlaşması olarak geçen imzalara göre, İsrail uluslararası hukuktaki işgalini 4 kat artırdı."
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, BM Şartı'nın 99. maddesini işleterek BM Güvenlik Konseyi'ne Gazze'deki durum hakkında mektup göndermesi girişimini destekleyen Borrell, "Gazze'nin korkunç bir insani kriz yaşadığını ve BM tarafından uluslararası topluma yapılan çağrının önemli olduğunu" vurguladı.
Borrell ayrıca İsrail tarafından Guterres'e yönelik suçlamalara tepki göstererek, "BM Genel Sekreteri için (Hamas'ın terörizmine hizmet ettiği) ya da (barış için bir tehdit oluşturuyor) denilmesi kesinlikle kabul edilemez. Tam tersine, Genel Sekreter ve BM, barışın ve Gazze'deki insanlara yapılan yardımların hizmetindedir." ifadesini kullandı.
AB ve Çin'in, "İsrail ve Filistin meselesinin askeri bir çözümünün olmadığı konusunda hemfikir olduğunu" kaydeden Borrell, "Çözümü 30 yıldır tekrarlıyoruz. Bu, Filistin için bir devlet kurulmasıdır. İki devletli bir çözüm. Ama İsrail bunu istemediğini söylüyor. Çin dahil olmak üzere, uluslararası toplum, bu çözümü taahhüt etmek zorundadır." diye konuştu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, şunları kaydetti:
"ABD'nin, İsrail için çok büyük bağlarının olduğu doğrudur. İsrail'in en büyük askeri tedarikçisi. Ancak diğer taraftan, ABD Dışişleri Bakanı'nın dün yeniden İsrail'e bir çağrıda bulunarak, Gazze'deki operasyonlarını uluslararası hukuka ve sivillerin korunmasına en büyük saygıyı göstererek yapmasını istemesini de tanımak gerek. Çünkü Gazze'deki bombalama kampanyası artık tarihin en yoğun bombalaması oldu ve 2. Dünya Savaşı sırasında Alman kentlerinin yok edilmesiyle kıyaslanabilecek hatta daha da ötesinde bir seviyededir."
17:03 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 310 artarak 17 bin 487 oldu.
15:45 KATİL İSRAİL FİLİSTİN KIZILAYI ÇEVRESİNİ BOMBALADI
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Filistin Kızılayı merkezi çevresini vurması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.
Filistin Kızılayının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'ta 14 bin Filistinlinin sığındığı Kızılay merkezi çevresiyle Emel Hastanesi yakınlarını bombaladı.
Bombardıman sırasında Kızılay merkezinin kapı ve camları kırıldı. Saldırı merkezdeki binlerce kişi arasında büyük paniğe yol açtı.
İsrail bombardımanının ardından çok sayıda ölü ve yaralının Emel Hastanesi'ne getirildiği aktarıldı.
14:43 SON 24 SAATTE 350 CAN KAYBI
2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'ye aralıksız saldıran İsrail ordusu, son 24 saatte 350 kişiyi katletti.
Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail savaş uçaklarının bombardımanına karadan tanklar ve zırhlı araçların saldırısı eklendi. Saldırılar, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Gazze şehrinde bulunan Şucaiyye bölgesinde yoğunlaşıyor. Al Jazeera, işgal birliklerinin Gazze Şehri'nin doğu bölümündeki Şucaiyye'ye yeni tanklar ve zırhlı araçlar konuşlandırdığını bildirdi.
Gazze'nin güneyini de ağır şekilde jetlerle bombardımana tutan İsrail'in Perşembe gününden bu yana birçok evi enkaza çeviren saldırılarında 350 can kaybı var.
11:05 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kenti yakınlarındaki El-Faria Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında 6 Filistinliyi öldürdü.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri, El-Faria Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi. İsrail askerleri, baskınlara tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek mermi kullandı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da ekiplerin, kampta aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu çok sayıda yaralıya müdahale ettiği aktarıldı.
Açıklamada, İsrail askerlerinin Kızılay ekiplerinin çalışmalarına engel olduğu kaydedildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 272'ye yükseldi.
10:11 İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi.
04:07 İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.
03:39 İSRAİL'E AĞIR DARBE
Katil İsrail ordusu, Gazze'de "en iyi askerlerinden" bazılarını kaybettiğini duyurdu.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, "Bu savaşta (Gazze) en iyi evlatlarımızdan bazılarını kaybettik ve savaşın bedeli ağır." dedi.
03:12 ABD: İsrail'in Gazze'de sivilleri koruma niyeti ve sahadaki durum arasında fark var
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "İsrail'in Gazze'de sivilleri koruma niyeti ve sahadaki durum arasında fark var." diyerek İsrail'in sivilleri korumaya önem vermesi gerektiğini söyledi.
02:39 İsrail ordusu: Suriye'den atılan ve açık alanlara düşen iki füze tespit ettik
01:53 Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı: "İşgalci İsrail, gazetecileri susturmak istiyor"
Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir, 7 Ekim'den bu yana 70'ten fazla basın mensubunun hayatını kaybettiği Gazze'de, İsrail'in, gazetecileri susturmak istediğini belirtti.
Fransa'nın başkenti Paris'te basın sendikalarının çağrısıyla Gazze'de İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinli gazetecilere ilişkin toplantı düzenlendi.
Toplantıya, Ebu Bekir, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Başkanı Dominique Pradalie, Fransa Radyosu gazetecisi Frederic Metezeau, Humanite gazetesinde çalışan gazeteci Rosa Moussaoui ve çok sayıda gazeteci katıldı.
Pradalie, burada yaptığı konuşmada, Filistinli Gazeteciler Sendikasının, IFJ'ye üye en eski gazeteci cemiyetlerinden olduğunu belirterek Gazze'deki gazetecilerin dünyaya sahada olup biteni aktarmak için hayatları pahasına insanüstü çalışma yürüttüğünü kaydetti.
01:08 Hizbullah, son 24 saatte İsrail'e ait 11 askeri noktaya saldırı düzenledi
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, son 24 saatte İsrail'e ait 11 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, sınır hattında yer alan İsrail'e ait Ramim, Merc, Baruk, Mitan, Cerdah, Zirit, Ştula, Hale Verde, Cel el Alem ve Bayda Blida askeri noktalarının "uygun silahlarla" ve "güdümlü füzelerle" vurulduğu ifade edildi.
00:30 Temas grubu, ABD'den "Gazze'de koşulsuz ateşkes" için devreye girmesini isteyecek
Dışişleri Bakanı Fidan'ın da içinde bulunduğu heyet, bugün Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşerek "zorla göç ettirilen Filistinliler evlerine dönmeli" mesajı verecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu, bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşerek İsrail'in Gazze'ye saldırılarının son bulması için ABD'den tam koşulsuz ateşkes ilanı konusunda devreye girmesini isteyecek.
00:05 İsrail güçleri işgal altındaki Gazze'nin kuzeyinde bir gazeteciyi alıkoydu
İsrail güçleri işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistinli bir gazeteciyi alıkoydu, diğer bir gazeteciden de haber alınamıyor.
Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı Ömer Nizal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde El-Arabi El-Cedid Gazetesi Müdürü Ziya el-Kehlut'u alıkoyduğunu söyledi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine düzenlediği baskının ardından yerel Kudüs Net Haber Ajansının Genel Yayın Yönetmeni Hani İsa ile de irtibatın kesildiğini kaydeden Nizal, İsa'dan hala haber alınamadığını ifade etti.
00.00 İsrail medyası, savaş kabinesi üyesinin oğlunun Gazze'de öldürülmesinin ayrıntılarına yer verdi
İsrail medyası, savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot'un Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülmesiyle ilgili ayrıntıları yayınladı.