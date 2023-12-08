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İspanya'da 1937'de bombalanan Guernica'da yüzlerce kişi Filistin'e destek verdi: Dünya ve tarih, yeni bir Guernica'yı kabul etmemeli

Soykırımcı İsrail'e dünya genelinde tepki yağmaya devam ediyor. Son olarak İspanya'da 1937'de bombalanan Guernica'da yüzlerce kişi bir araya geldi. İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinde bulunan Guernica kasabasında düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi, insan zinciriyle mozaik oluşturarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin acılarını ve Filistin bayrağını resmetti.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 20:50 Güncelleme 08 Aralık 2023, 21:02
İspanya’da 1937’de bombalanan Guernica’da yüzlerce kişi Filistin’e destek verdi: Dünya ve tarih, yeni bir Guernica’yı kabul etmemeli

İspanya İç Savaşı'nın sembolik mekanlarından, ünlü ressam Pablo Picasso'nun tablosunu yaptığı, 1937 yılında Alman ve İtalyan hava kuvvetlerince bombalanan Guernica kasabasında Filistin'e destek için yüzlerce kişi tarafından insan mozaiği oluşturuldu.

İspanya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi!



İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinde bulunan Guernica kasabasında düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi, insan zinciriyle mozaik oluşturarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin acılarını ve Filistin bayrağını resmetti.



Bask bölgesindeki sendikalardan, siyasi partilerden ve sosyal kuruluşlardan oluşan Guernica-Filistin Yurttaş İnisiyatifi girişiminin öncülüğünde düzenlenen etkinlik için "sivil halka karşı ilk büyük bombalamanın yapıldığı yer olarak" tarihe geçen Guernica'daki Pasialeku Pazar Yeri seçildi.



"Dünya ve tarih, yeni bir Guernica'yı kabul etmemeli." mesajının verildiği, 3 binden fazla kişinin katıldığı kasabadaki etkinlik sırasında insan mozaiğinin yanı sıra sirenler çalındı, Filistinli ve Basklı sanatçılar çeşitli dillerde şiirler okudu.



Okunan manifestoda da "İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım yaptığı" belirtilerek, "tüm dünya ve uluslararası toplumdan Filistin halkının acılarını paylaşması ve katliamı durdurması" istendi.



İspanya İç Savaşı'nın sembolik mekanlarından Guernica kasabası, o dönemde stratejik konuma sahip olmasından dolayı, bölgedeki faşist güçlerin desteklenmesi amacıyla, diktatör General Francisco Franco tarafından yönetilen Milliyetçi Güçler'in talimatıyla 26 Nisan 1937'de Alman ve İtalyan uçakları tarafından bombalanmıştı.



Hava saldırısı, Guernica'da geniş çaplı yıkıma ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olmuştu.



İspanyolların ünlü ressamı Pablo Picasso, bu saldırının acılarını yansıtmak için 1937'nin mayıs ve haziran aylarında o dönem yaşadığı Paris'te "Guernica" adlı tabloyu yapmıştı. Tablo, şu anda Madrid'deki Reina Sofia Müzesi'nde sergileniyor.

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