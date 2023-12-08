



Patlamanın ardından gökyüzünü duman bulutu kaplarken, bina kullanılamaz hale geldi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:



04:07 İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.



03:39 İSRAİL'E AĞIR DARBE

Katil İsrail ordusu, Gazze'de "en iyi askerlerinden" bazılarını kaybettiğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, "Bu savaşta (Gazze) en iyi evlatlarımızdan bazılarını kaybettik ve savaşın bedeli ağır." dedi.



03:12 ABD: İsrail'in Gazze'de sivilleri koruma niyeti ve sahadaki durum arasında fark var

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "İsrail'in Gazze'de sivilleri koruma niyeti ve sahadaki durum arasında fark var." diyerek İsrail'in sivilleri korumaya önem vermesi gerektiğini söyledi.



02:39 İsrail ordusu: Suriye'den atılan ve açık alanlara düşen iki füze tespit ettik



01:53 Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı: "İşgalci İsrail, gazetecileri susturmak istiyor"

Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir, 7 Ekim'den bu yana 70'ten fazla basın mensubunun hayatını kaybettiği Gazze'de, İsrail'in, gazetecileri susturmak istediğini belirtti.

Fransa'nın başkenti Paris'te basın sendikalarının çağrısıyla Gazze'de İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinli gazetecilere ilişkin toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Ebu Bekir, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Başkanı Dominique Pradalie, Fransa Radyosu gazetecisi Frederic Metezeau, Humanite gazetesinde çalışan gazeteci Rosa Moussaoui ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Pradalie, burada yaptığı konuşmada, Filistinli Gazeteciler Sendikasının, IFJ'ye üye en eski gazeteci cemiyetlerinden olduğunu belirterek Gazze'deki gazetecilerin dünyaya sahada olup biteni aktarmak için hayatları pahasına insanüstü çalışma yürüttüğünü kaydetti.





01:08 Hizbullah, son 24 saatte İsrail'e ait 11 askeri noktaya saldırı düzenledi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, son 24 saatte İsrail'e ait 11 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, sınır hattında yer alan İsrail'e ait Ramim, Merc, Baruk, Mitan, Cerdah, Zirit, Ştula, Hale Verde, Cel el Alem ve Bayda Blida askeri noktalarının "uygun silahlarla" ve "güdümlü füzelerle" vurulduğu ifade edildi.

00:30 Temas grubu, ABD'den "Gazze'de koşulsuz ateşkes" için devreye girmesini isteyecek

Dışişleri Bakanı Fidan'ın da içinde bulunduğu heyet, bugün Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşerek "zorla göç ettirilen Filistinliler evlerine dönmeli" mesajı verecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu, bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşerek İsrail'in Gazze'ye saldırılarının son bulması için ABD'den tam koşulsuz ateşkes ilanı konusunda devreye girmesini isteyecek.



00:05 İsrail güçleri işgal altındaki Gazze'nin kuzeyinde bir gazeteciyi alıkoydu

İsrail güçleri işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistinli bir gazeteciyi alıkoydu, diğer bir gazeteciden de haber alınamıyor.

Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı Ömer Nizal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde El-Arabi El-Cedid Gazetesi Müdürü Ziya el-Kehlut'u alıkoyduğunu söyledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine düzenlediği baskının ardından yerel Kudüs Net Haber Ajansının Genel Yayın Yönetmeni Hani İsa ile de irtibatın kesildiğini kaydeden Nizal, İsa'dan hala haber alınamadığını ifade etti.



00.00 İsrail medyası, savaş kabinesi üyesinin oğlunun Gazze'de öldürülmesinin ayrıntılarına yer verdi

İsrail medyası, savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot'un Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülmesiyle ilgili ayrıntıları yayınladı.



7 ARALIK TARİHİNDE YAŞANANLAR



23:35 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ikisi çocuk 5 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerlerini saldırısında ikisi çocuk, 5 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

23:01 Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde susuzluğun hakim olduğunu belirterek, temel günlük ihtiyaçların karşılanmasının artık günler alacağını söyledi.

Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, "Yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 300 bini aştı. Barınma merkezlerinde, okullarda ve bazı hastanelerde gerçek bir trajedi yaşıyorlar. Acıları her geçen gün daha da kötüleşiyor. En temel insani yardımlardan ve tıbbi hizmetlerden yoksunlar." diye konuştu.



22:43 Katar'dan "İsrail'in Kudüs'ün kutsallarına yönelik saldırılarını durduracak" uluslararası eylem çağrısı

Katar, işgal altında tutulan Kudüs kentindeki kutsal değerlere yönelik İsrail saldırılarının durdurulması için uluslararası toplumdan "acilen harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın, X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "aşırılık yanlılarının, işgal altındaki Kudüs'te, Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerinde hakimiyet kurulması sloganıyla gösteri düzenlemesine izin veren İsrail işgalinin en güçlü ifadelerle kınandığı" kaydedildi.

Söz konusu gösterinin, hassasiyetleri provoke etmesinin yanı sıra Filistin halkının hakları ile işgal altında tutulan Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi Ürdün vesayetine yönelik bariz bir saldırı olduğu vurgulandı.



22:02 Filistinli STK'lar: İsrail Ofer Hapishanesindeki Gazzeli esirlere karşı korkunç suçlar işliyor

21:52 KATİL İSRAİL YİNE HASTANE VURDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Şuheda el-Aksa Hastanesi çevresini bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, Deyr el-Belah kentindeki Şuheda el-Aksa Hastanesi çevresini bombaladı.

Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralanırken, onlarca kişinin panik yaşadığı görüldü.

Saldırıda ölenlerin olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi alınamadı.

19:44 NETANYAHU'DAN LÜBNAN'A TEHDİT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in kuzeyindeki askerleri ziyaret ettiği sırada yaptığı açıklamada, "Eğer Hizbullah topyekûn bir savaş başlatmaya karar verirse o zaman kendi elleriyle Beyrut'u ve Güney Lübnan'ı Gazze'ye ve Han Yunus'a çevirecek" dedi.

18.28 BM Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Pope: "Gazze'ye yönelik yardım girişimleri çöküşün eşiğinde. Acil ateşkese ihtiyaç var"



18.10 BM RAPORTÖRÜ MOFOKENG: "İSRAİL GAZZE'DEKİ SAĞLIK SİSTEMİNE KARŞI ACIMASIZ BİR SAVAŞ İLAN ETTİ"

Birleşmiş Milletler (BM) raportörü Tlaleng Mofokeng, 7 Ekim sonrası Gazze Şeridi'ndeki sağlık merkezlerine yapılan en az 364 saldırıda 553 kişinin öldüğünü, 729 kişinin de yaralandığını belirterek, İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemine karşı acımasız bir savaş ilan ettiğini bildirdi.

BM'nin sağlık hakları konularındaki raportörü Mofokeng, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İsrail Gazze'deki sağlık sistemine karşı acımasız bir savaş ilan etti." ifadesini kullanan Mofokeng, aralarında çocukların da tedavi gördüğü hastanelerin son dönemde hava saldırısına uğradığını belirtti.

Mofokeng, İsrail güçlerinin bu hafta Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin çevresini birkaç kez vurduğunu hatırlatarak, "Tıp mesleği saldırı altında. Çalışan bir doktor olarak Gazzeli meslektaşlarımın nelere katlandığını idrak edemiyorum. Meslektaşları ve sevdikleri saldırı altındayken onlar çalışıyor. Birçoğu hastalarını tedavi ederken öldürüldü." değerlendirmesinde bulundu.

CAN KAYBI 17 BİN 177'YE YÜKSELDİ

16.54 Soykırımcı İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi.

14.25 İsrailli sivil toplum grubu aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in emriyle yerleşimci sivillere verilen silah ruhsatları hakkında soruşturma yapılmasını talep etti.

Grubun talebi, Haaretz gazetesinin bakana yakın kişilere, gerekli niteliklere sahip olmaksızın silah ruhsatı verme yetkisi verildiğini ortaya koymasının ardından geldi.

Raporun ardından ulusal güvenlik bakanlığı ateşli silahlar dairesi başkanı Yisrael Avisar, Ben-Gvir'in personeline genellikle en az bir ay süren bir günlük eğitimin ardından "geçici ruhsatlandırma görevlisi" unvanı verildiğini söyleyerek istifa etti.

Ben-Gvir ve Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana İsrail'deki sivillerin silahlanmasını teşvik ediyor. Kanal 13 TV'nin haberine göre, savaşın başlamasından bu yana silah ruhsatı için 150 bin başvuru yapıldı; geçen yılın aynı döneminde ise 42 başvuru vardı.

14.01 Kassam Tugayları siyonist tankları patlattıkları anlara ilişkin görüntüler paylaştı.

SOYKIRIM DEVAM EDİYOR: HEDEF YİNE MÜLTECİ KAMPI

09.53 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat ve El-Meğazi mülteci kampları, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı ve güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerine 62'nci günde de saldırılarını sürdürdü.

İsrail savaş uçaklarının Meğazi Mülteci Kampı'nda yerinden edilen ailelerin sığındığı bir eve düzenlediği saldırıda çoğu çocuk en az 17 kişi öldü, onlarcası da yaralandı. Saldırıda çevredeki evlerde de hasar meydana geldi.

Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Usfura, En-Neccar, Ebu el-Asel ve Uveyda ailelerinin evleri ile El-Hulefa Camisi çevresine İsrail savaş uçakları, Ebu Hüseyin Okulu'na ise topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçakları güneydeki Refah kentinde yer alan Şabura Mülteci Kampı'nda da bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Han Yunus'un doğu kesiminde ise savaş uçakları ile topçu ateşinin hedefinde, evler, tarım arazileri ve su kuyuları vardı. Han Yunus'un farklı bölgelerini hedef alan bu saldırılarda ölen ve yaralananlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kentteki Nasır Hastanesi'ne getirilmeye başladı.

08.38 Soykırımcı İsrail Ordusu bu sabah Lübnan'dan 6 top ve füze atışı tespit ettiklerini bildirdi.

08:14 Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han, Gazze'de sivillere yardım malzemeleri ulaştırılmasını kasten engellemenin savaş suçu olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulundu.

07:00 G7 ülkelerinin liderleri, Gazze'de kötüleşen insani krize çözüm bulmak ve sivil kayıpları en aza indirmek için daha acil eyleme ihtiyaç olduğunu bildirdi.

06:02 İsrail, ABD'nin baskısıyla insani çöküş ve salgın hastalıkların önlenmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girmesine müsaade ettiği minimum yakıt miktarını artırdı.

02.51 İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU: GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ ÇATIŞMALARDA 100 ASKER GÖZÜNDEN YARALANDI

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde girdiği çatışmalarda ordu mensubu 100 askerin gözünden yaralandığı, bunların bir kısmının görme yetisini kaybettiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda gözünden yara alan İsrail askerleri hakkında bilgi verildi.

Ordu mensubu onlarca askerin gözünden ağır yaralandığı kaydedilen haberde, yaklaşık 100 askerin koruyucu gözlük kullanmadığı için isabet eden mermi veya şarapnelden gözünden yara aldığı aktarıldı.

Gözünden yaralanan askerlerin yüzde 10 ila 15'inin bir veya iki gözünün görme yetisini kaybettiği belirtilen haberde, sadece Birussebi'deki Soroka Hastanesinde son üç günde gözünden yaralanan 5 İsrail askerinin cerrahi operasyon geçirdiği ifade edildi.

02.10 KASSAM TUGAYLARI: İSRAİL'E AİT 23 ASKERİ ARAÇ TAMAMEN YA DA KISMEN İMHA EDİLDİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyindeki çatışma bölgelerinde İsrail'e ait 23 askeri aracın tamamen ya da kısmen imha edildiğini duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve kuzeyindeki Beyt Lahiya kentlerinde İsrail askeri araçlarına verilen zarar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu kentlerdeki çatışma bölgelerinde 23 İsrail askeri aracının kısmen veya tamamen imha edildiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne giren İsrail güçleriyle tüm cephelerde çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, Kassam keskin nişancılarının hedef aldığı 6 İsrail askerinin öldüğü veya yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Gazze'den İsrail'in güneyindeki Birussebi kentine doğru 10 roket fırlatıldığı ifade edildi.

23.44 İsrail'in El Hubi ailesinin evine saldırısında çoğu çocuk 18 Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail'in Refah'taki El Hubi ailesinin evine düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 18 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda ölen ve yaralananlar Kuveyt hastanesine nakledildi.



23.20 İSRAİL GÜÇLERİ BATI ŞERİA'DA FİLİSTİNLİ BİR ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yabud beldesine baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail güçlerinin gerçek mermiyle hedef aldığı 16 yaşındaki Ömer Mahmud Sadık Ebubekir, göğsünden vurularak öldürüldü.

23.04 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: El-Ehli Baptist Hastanesi'nde yaralılar kan kaybından ölüyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin, çok sayıda vaka nedeniyle kapasitesinin yetersiz kaldığını ve yaralıların kan kaybından öldüğünü duyurdu.

Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Sözcü Kudra, "Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi, çok sayıdaki vaka nedeniyle sağlık hizmeti kapasitesini yitirdi, yaralılar kan kaybından ölüyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası kurumlara "destek ve yardım" çağrısı yapan Kudra, "Yaralıları kabul etmek için Şifa Hastanesi'ni elimizden geldiğince aktif tutmaya çalışıyoruz ancak büyük zorluklarla karşı karşıyayız." açıklamasında bulundu.

Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde sağlık sistemini çökertmek için sağlık merkezlerini kasıtlı olarak hedef aldığını, soykırım suçu işlediğini ve Gazze'nin kuzeyindeki 800 bin kişinin sağlık hizmetinden yoksun bırakıldığını vurguladı.





SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

18.00 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. Katil İSRAİL'İN Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere saldırıları, Sderot kentinden böyle görüntülendi.

14.42 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin doğu ekseninde çok sayıda işgal askerinin personel mermisi ve makineli tüfeklerle barikat kurduğu bir evi hedef aldı.

13.55 Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir bölgede uzun menzilli füzeler ve çeşitli taşınabilir RPG tipi füze modellerinin yanı sıra tanksavar füzeleri, patlayıcı cihazlar, el bombaları ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere çok miktarda silah ve mühimmat bulduğunu iddia etti.

Bulunan uzun menzilli füzelerin İsrail'in merkezine atılan türden olduğunu öne süren soykırım ordusu bazı mühimmatların soruşturma amacıyla kaldırılacağını, bazılarının ise patlatılacağını belirtti ve Hamas'ı silah depolarını okulların ve yerleşim yerlerinin yakınında kurmakla suçladı.

10.46 Soykırımcı İsrailli yetkililer, Bani Suhaila kavşağında ve kendilerine ayrılmış dört "blok"ta (50, 51, 52 ve 219) bulunan barınaklarda ve okullarda bulunan yerinden edilmiş kişileri, bölgeyi "derhal tahliye etmeleri" konusunda uyardı.

10.31 Soykırımcı İsrail ordusu, savaşın başlangıcından bu yana yoğun hava saldırıları ve amansız top atışlarıyla defalarca hedef alınan bölgedeki Cibaliye mülteci kampına yönelik saldırılarını son 12 saat içinde yoğunlaştırdı. El Cezire haber ajansı, şu anda Gazze'de iletişimin tamamen engellendiğini, hastaneler hizmet dışı olduğundan nüfusun yoğun olduğu bölgeye havadan, karadan ve denizden koordineli saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

08.58 Sınır Tanımayan Doktorlar, Deir el-Balah'taki Mescid-i Aksa Şehiteri Hastanesi'ndeki malzemelerin tükendiği konusunda uyardı. Sınır Tanımayan Doktorların Gazze'deki acil durum koordinatörü Marie-Aure Perreaut Revial, "Şu anda hastaneye 700 hasta kabul ediliyor ve sürekli yeni hastalar geliyor. Onları tedavi etmek için gerekli malzemelerimiz tükeniyor" şeklinde konuştu.

08.10 İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği saldırıda altı kişinin öldüğü bildirildi. Filistin haber ajansı Wafa da ölü sayısını doğruladı ve sivil savunma kaynaklarının "çok sayıda" insanın enkaz altında olmasından korkulduğunu söylediğini aktardı.

05.55 İSRAİL GÜÇLERİ İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'DA 2 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tubas kentine düzenlediği baskında biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü, 3'ünü yaraladı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Tubas kentinin güneyinde yer alan el-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesine baskın düzenledi.

Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışmalarda Tamun beldesinde 16 yaşındaki Abdurrahman İmad Beni Avde ile el-Faria Mülteci Kampı'nda 18 yaşındaki Muaz İbrahim Zehran İsrail güçlerince öldürüldü.

Baskınlarda 3 kişi de yaralandı.

İsrail güçlerinin el-Faria Mülteci Kampı'na baskını sırasında, kamp girişi yakınlarında çıkan çatışmalar nedeniyle ağır silah ve patlama sesleri duyuldu.