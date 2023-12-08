BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Gazze uçurumun eşiğinde





"DURUM ARTIK SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Guterres, "Ancak durum artık sürdürülebilir değil." uyarısında bulunarak, BM Güvenlik Konseyi'nin insani yardımları artırmak için kabul ettiği 2712 sayılı kararı yerine getiremediğini, sahadaki durumun buna engel olduğunu anlattı.

"Artık etkili bir şekilde insani yardım dağıtmaya yönelik koşullar mevcut değil." bilgisini paylaşan Guterres, yoğun bombardımanlar, İsrail'in kısıtlamaları, yakıt ve iletişim alanındaki sorunların BM örgütleri ve ortaklarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmalarını engellediğini söyledi.

Guterres, diğer taraftan sivillerin korunmadığını, gıdanın tükenmek ve sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu belirterek, uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivillerin korunması gerektiğini kaydetti.

Savaş hukuku uyarınca sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğinin altını çizen Guterres, "Uluslararası insancıl hukuk kuralları seçerek uygulanamaz. Tüm taraflar için her zaman bağlayıcıdır ve uyma yükümlülüğü de mütekabiliyete bağlı değildir." değerlendirmesinde bulundu.