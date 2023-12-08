6 yıl sonra ilk | Başkan Erdoğan "Aramızda çözülemeyecek sorun yok" dedi! Komşu lider Miçotakis adalara vizesiz seyahat müjdesi verdi

Erdoğan, Yunanistan 'da ilgiyle karşılandı. Ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılacağını vurguladı. Ege'nin barış ve işbirliği denizi olacağını açıkladı. "Yılda en az 1 kez buluşmalıyız" ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılacağını anlattı. Bir de müjde paylaştı: Türk vatandaşlarının, 10 Yunan adasına, 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunda karar aldık.

KOMŞU İLE YENİ DÖNEM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5. Toplantısı kapsamında Atina'ya resmi ziyarette bulundu. İki ülke arasında yeni bir dönemin başladığını duyurdu:

Türkiye -Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla tüm dünyaya örnek olalım arzusundayız. Açık söylüyorum. Bizim aramızda çözülemeyecek kadar hiçbir sorun yok. Yeter ki hüsnüniyetle hareket edelim, büyük resme odaklanalım, denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım.

Bizler aynı denizi, aynı coğrafyayı, aynı iklimi, hatta birçok alanda aynı kültürü paylaşan iki komşu ülkeyiz. İki kardeş arasında dahi anlaşmazlıklar olabilirken, iki komşu arasında görüş ayrılıklarının yaşanması gayet doğaldır.