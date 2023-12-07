Pasifik’te korkutan deprem! O ülke 7.1 ile sallandı: Tsunami uyarısı geldi

Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Vanuatu'nun İsangel kenti olarak kaydedilen depremin büyüklüğünü 7,3 olarak açıkladı. Bu bilgi daha sonra 7,1 olarak güncellendi.

TSUNAMİ UYARISI

Isangel kentinin 123 kilometre güneyinde 48,4 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Depremin ardından Isangel'de can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Vanuatu'da 22 Kasım'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Vanuatu'nun Port Orly kasabasının 98 kilometre açıklarında 22 kilometre derinlikte meydana gelen depremde herhangi bir can ve mal kaybı kaydedilmemişti.