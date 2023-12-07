SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Pasifik’te korkutan deprem! O ülke 7.1 ile sallandı: Tsunami uyarısı geldi

Pasifik’teki ada ülkesi Vanuatu’da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22 Kasım’da 6.7 büyüklüğünde bir deprem ile sarsılan Vanuatu’da can ve mal kaybı olup olmadığı bilinmezken vatandaşlara tsunami uyarısı yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 17:06 Güncelleme 07 Aralık 2023, 17:11
Pasifik’te korkutan deprem! O ülke 7.1 ile sallandı: Tsunami uyarısı geldi

Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Vanuatu'nun İsangel kenti olarak kaydedilen depremin büyüklüğünü 7,3 olarak açıkladı. Bu bilgi daha sonra 7,1 olarak güncellendi.

TSUNAMİ UYARISI

Isangel kentinin 123 kilometre güneyinde 48,4 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Depremin ardından Isangel'de can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Vanuatu'da 22 Kasım'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Vanuatu'nun Port Orly kasabasının 98 kilometre açıklarında 22 kilometre derinlikte meydana gelen depremde herhangi bir can ve mal kaybı kaydedilmemişti.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve Miçotakis’ten ortak basın toplantısında önemli açıklamalar: Çözülemeyecek hiçbir sorun yok
7 gün vizesiz gidilen 10 Yunan adası LİSTESİ! Vizesiz Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vizesiz gidilir mi, nasıl? Güzel, yakın...
Merkez Bankası’nın rezervleri 140,1 milyar dolar oldu! Tüm zamanların en yüksek seviyesi
SON DAKİKA