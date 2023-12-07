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Nijerya'da üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda öğrenci kaçırıldı

Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde üniversiteye düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda öğrencinin kaçırıldığı bildirildi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nasarawa eyaletindeki Lafia Federal Üniversitesinde öğrencilerin kaldığı yere gelen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 02:37 Güncelleme 08 Aralık 2023, 02:37
Nijerya’da üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda öğrenci kaçırıldı

Nijerya'da üniversiteye düzenlenen saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı

Saldırıda 3 kişi yaralandı, çok sayıda öğrenci kaçırıldı.

KAÇIRILAN ÖĞRENCİ SAYISI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Lafia Federal Üniversitesi Sözcüsü Abubakar İbrahim, kaçırılan öğrenci sayısının henüz bilinmediğini belirtti.

İbrahim, olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığını ifade etti.

FİDYE İÇİN KAÇIRMA OLAYLARINA SIKÇA RASTLANIYOR

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak yüksek meblağlarda fidye talep ediyor.

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