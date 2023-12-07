İsrail basını açıkladı: 7 Ekim’den bu yana tam 370 bin Yahudi ülkesini terk etti

ŞEHİT SAYISI NEREDEYSE 20 BİNE ÇIKTI

İsrail Nüfus ve Göç İdaresi verilerine dayandırılan habere göre, ekimin son üç haftasında 230 bin 309, kasım ayında da 139 bin 839 kişi olmak üzere toplamda 370 bin 148 İsrail vatandaşı ülkeyi terk etti.

Bu rakamlara işçi, göçmen ve diplomatların dahil edilmediğine dikkat çekilen haberde, 7 Ekim'den 29 Kasım'a kadar yaklaşık 2 bin kişinin de İsrail'e göç ettiği vurgulandı.





İSRAİL'E GÖÇ AZALDI

Savaşın patlak verdiği döneme kadar bu yıl aylık ortalama 4 bin 500 kişinin İsrail'e göç ettiğine işaret edilen haberde, 7 Ekim sonrasında bu rakamlarda yüzde 70 oranında azalma görüldüğü belirtildi. Haberde bu veriler ışığında, "savaşın İsrail'e göçü durdurmadığı ancak önemli ölçüde azalttığı" değerlendirmesinde bulunuldu.





"NETANYAHU İSTİFA"

Netanyahu karşıtı yerleşimciler bir süredir katil Başbakanın evinin önünde istifa çağrılarında bulunuyor.

Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki evinin önünde, geçen hafta da istifa etmesi çağrısıyla gösteriler düzenlenmişti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN