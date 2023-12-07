İsrail basını açıkladı: 7 Ekim’den bu yana tam 370 bin Yahudi ülkesini terk etti

Dünyanın gözü önünde Filistin'de soykırım yapan işgalci İsrail, yüzbinlerce vatandaşını kaybetti.
Dünyanın gözü önünde Filistin'de soykırım yapan işgalci İsrail, yüzbinlerce vatandaşını kaybetti.
Katliamın ortasında yurdunu terk etmeyen Filistinlilere nazaran İsrail'de 370 bin Yahudinin ülkesini terk ettiği ortaya çıktı.
İşgalci İsrail iki ayı aşkın Filistin'de insan kıyımı yapıyor. Geçici ateşkes sonrası soykırımcı Netanyahu bombardımanlarını yoğunlaştırırken, halkından yüzbinlerce kişi ülkeyi terk etmeye başladı.
ŞEHİT SAYISI NEREDEYSE 20 BİNE ÇIKTI
İsrail Nüfus ve Göç İdaresi verilerine dayandırılan habere göre, ekimin son üç haftasında 230 bin 309, kasım ayında da 139 bin 839 kişi olmak üzere toplamda 370 bin 148 İsrail vatandaşı ülkeyi terk etti.
Bu rakamlara işçi, göçmen ve diplomatların dahil edilmediğine dikkat çekilen haberde, 7 Ekim'den 29 Kasım'a kadar yaklaşık 2 bin kişinin de İsrail'e göç ettiği vurgulandı.
İSRAİL'E GÖÇ AZALDI
Savaşın patlak verdiği döneme kadar bu yıl aylık ortalama 4 bin 500 kişinin İsrail'e göç ettiğine işaret edilen haberde, 7 Ekim sonrasında bu rakamlarda yüzde 70 oranında azalma görüldüğü belirtildi. Haberde bu veriler ışığında, "savaşın İsrail'e göçü durdurmadığı ancak önemli ölçüde azalttığı" değerlendirmesinde bulunuldu.
"NETANYAHU İSTİFA"
Netanyahu karşıtı yerleşimciler bir süredir katil Başbakanın evinin önünde istifa çağrılarında bulunuyor.
Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki evinin önünde, geçen hafta da istifa etmesi çağrısıyla gösteriler düzenlenmişti.