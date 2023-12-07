Ermenistan’dan Azerbaycan’ın barış teklifine cevap! Parlamento Başkanı Alen Simonyan anlaşma için tarih verdi

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, Azerbaycan ile birkaç gün içinde barış anlaşması imzalanabileceğini söyledi ve şöyle konuştu:

"5 GÜN İÇİNDE İMZALANABİLİR"

Bu barış anlaşması 5 veya 10 gün içinde imzalanabilir. Tekliflerimizi gönderdik. Bu zaten 6. Değişim. Azerbaycan hiçbir şeyi değiştirmezse yeni öneriler getirmezse birkaç gün içinde barış anlaşması imzalanabilir.

Azerbaycanlı yetkililer ise Azerbaycan'ın en kısa sürede barış anlaşmasının imzalanması için Ermenistan ile ikili müzakerelere hazır olduğunu belirtiyordu.

Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği antiterör operasyonunun ardından 30 yıldan fazla bir süredir Ermeni güçlerinin işgali altında olan topraklar özgürlüğe kavuştu. Eylül ayında düzenlenen antiterör operasyonunun ardından barış anlaşması için bekleyiş devam ediyor.