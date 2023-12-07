10 Numara’da yeni istifa: Yeni Ruanda Planı kabineyi karıştırdı! Bakan Robert Jenrick’ten Başbakan Rishi Sunak’a sert sözler

Ülkeye yasal göçü azaltmayı hedeflediğini iddia eden Bakan Jenrick ise ilk plandan vazgeçilmemesi gerektiğini belirtiyordu. İngiltere'nin Avrupa İnsan Hakları Yasalarından çıkarak göçmenlerin Ruanda 'ya sınır dışı edilmesinin önündeki engelleri kaldırmasını talep eden Jenrick, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şu anda teklif edilen yasayı Avam Kamarasından geçiremeyeceğini çünkü bunun İngiltere'ye başarı sağladığına inanmadığını" belirtti.

SUELLA DA BU ŞEKİLDE GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz ay istifa eden eski İçişleri Bakanı Suella Braverman da yeni tasarının "ölümcül hatalarla dolu" olduğunu ve tekneleri durdurmayacağını söylemişti. Öte yandan Daily Mail'e konuşan bir İngiliz hükümet yetkilisi ise İngiltere'nin de Ruanda'nın da uluslararası hukuk çerçevesinde kalmak istediğini söylemişti.

Yeni İçişleri Bakanı James Cleverly'nin Yüksek Mahkeme'nin geçen ay tasarıyı yasa dışı ilan eden kararının üstesinden gelmeyi amaçlayan yasa tasarısının İnsan Hakları Yasası'nın bazı kısımlarını ortadan kaldıracağını ve mahkemelerin müdahalesini açıkça önleyeceğini söyledi.

Muhafazakar Sağcılar ise aysa tasarısında Ruanda'ya gönderilmek üzere seçilen göçmenlerin "bireysel koşullara" dayanrak yasal itirazda bulunmalarına olanak tanıyacak bariz bir boşluk olduğunu belirterek öfkelerini dile getirdi.

RISHI SUNAK: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM

Bakan Jenrick'in istifa mektubunun ardından Başbakan Rishi Sunak ise "hayal kırıklığına" uğradığını belirtti ve Ruanda'nın uluslararası hukuku ihlal eden bir planı kabul etmeyeceğini söyledi. Sunak, ayrıca, "İnsanları gönderebileceğimiz bir yer bırakmayacak bir yasayı geçirmenin hiçbir anlamı olmaz." dedi.

Jenrick'in istifası İngiliz basınında Başbakan Rishi Sunak için bir krizin habercisi olarak yorumlanıyor.