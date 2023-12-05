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İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da zihinsel engelli bir Filistinliyi sıfır mesafeden vurdu

Soykırımcı İsrail, Gazze’de ateşkesin sona erdiği cuma gününden bu yana yüzlerce kişiyi öldürdü. Öte yandan İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir Filistinliyi sıfır mesafeden vurarak yaraladı.

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 20:02 Güncelleme 05 Aralık 2023, 20:02
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria’da zihinsel engelli bir Filistinliyi sıfır mesafeden vurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere şehit sayısı 16 bine yaklaştı.

İŞGALCİLER ZİHİNSEL ENGELLİ BİR FİLİSTİNLİYİ VURDU
Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre kalçasından yaralanan 34 yaşındaki Filistinliye ilk tıbbi müdahale olay yerinde yapıldı.

Yaralı Filistinli daha sonra tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, gözaltına alınmak istenen Filistinlinin zihinsel engelli olduğunu aktardı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail askerinin gözaltına almak istediği bir Filistinliye sıfır mesafesinden ateş açtığı görülüyor.

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