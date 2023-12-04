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Kızıldeniz'de füzeler ateşlendi! İngiltere ‘İHA’lar konuşlanıyor’ demişti | ABD saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu

Son dakika haberleri... ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Kızıldeniz’de biri savaş gemisi diğerleri ticari gemi olmak üzere üç gemiye dört saldırı düzenlendiğini bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, hafta sonu Kızıldeniz'de ticari gemilere yapılan saldırıların Husiler tarafından gerçekleştirildiğini ancak söz konusu saldırıların tamamen İran tarafından yönlendirildiğine inanmak için her türlü nedenlerinin olduğunu ifade etti.

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 00:11 Güncelleme 05 Aralık 2023, 00:11
Kızıldeniz’de füzeler ateşlendi! İngiltere ‘İHA’lar konuşlanıyor’ demişti | ABD saldırılardan İran’ı sorumlu tuttu

İngiltere Denizcilik Ajansı'nın (UKMTO) pazar günü Kızıldeniz'de bir patlama meydana geleceğine yönelik uyarı ile Yemen'i işaret etmesini ardından akşam saatlerinde ABD'den beklenen açıklama geldi. ABD bir savaş gemisine ve ticari gemilere İHA saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Saldırının ardından soykırımcı İsrail ise Gazze'deki kara saldırısını genişlettiklerini duyurdu.

İNGİLTERE "SALDIRI OLACAK" DEMİŞTİ
Gazze'de ateşkesin sona ermesinin ardından Yemen'de hareketlilik artmış ve İngiltere Denizcilik Ajansı (UKMTO) Kızıldeniz'de olası bir patlamaya ilişkin uyarı yayımlamış, bölgedeki gemilere dikkatli olmaları için çağrı yapmıştı.

ÜÇ GEMİYE DÖRT SALDIRI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası sularda üç ticari gemiye dört saldırı düzenlendiği belirtilirken saldırı yapan İHA'ların düşürüldüğü bildirildi.

ABD HUSİLERİ İŞARET ETTİ
CENTCOM'dan yapılan açıklamada Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgeden ateşlenen bir füzenin Bahamalar bayraklı "Unity Explorer" gemisinin yakınlarına düştüğü, vurulan gemide hafif hasar meydana geldiği belirtildi.

Panama bayraklı "M/V Number" gemisinde ise Panama bayraklı füze dolayısıyla hasar oluştuğu belirtilirken "M/V Sophie II" isimli gemisinin de vurulduğu fakat herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada Yemen'deki Husiler tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıların deniz güvenliğine ve uluslararası ticarete karşı tehdit oluşturduğu da bildirilirken saldırıların kaynağının İran olduğu iddia edildi.

İSRAİL'E AÇIK TEHDİT
Yemen destekli Husiler daha önce de Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisini hedef aldıklarını, gemilerden birini İHA, diğerini ise deniz füzesi ile vurduklarını duyurmuştu.

31 Ekim'den bu yana soykırımcı İsrail'e füze ve İHA'larla pek çok kez saldırı düzenleyen Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım tarihinde televizyonda yayımlanan konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabileceklerini söylemiş ve İsrail'i açıkça tehdit etmişti.

ABD SALDIRILARDAN İRAN'I SORUMLU TUTTU
ABD, Kızıldeniz'de Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından ticari gemilere düzenlenen füze ve dron saldırılarından İran'ı sorumlu tuttu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, hafta sonu Kızıldeniz'de ticari gemilere yapılan saldırıların Husiler tarafından gerçekleştirildiğini ancak söz konusu saldırıların tamamen İran tarafından yönlendirildiğine inanmak için her türlü nedenlerinin olduğunu ifade etti.

Sullivan, saldırıya uğrayan gemilerin tamamının İsrail'le bağlantısı olduğuna inanmadıklarını aktararak, ABD Donanmasına ait USS Carney savaş gemisinin ticari gemilerden gelen yardım çağrılarına yanıt verdiğini ve bu süreçte üç dronu düşürdüğünü belirtti. Sullivan ayrıca, söz konusu saldırıların uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı ticari gemileri hedef almaya başladıklarını duyurmuştu. Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'e ait olduğu iddia edilen Galaxy Leader adlı gemiye el koymuş, iki ticari gemiye ise füze ve dron saldırısı düzenlemişti.

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