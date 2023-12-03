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Son dakika: Uluslararası Ceza Mahkemesi eski Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo'dan soykırım çıkışı: İsrail'in Gazze politikası etnik temizlik değil soykırımdır

Katil İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de sistematik olarak soykırım yaparken ABD Netanyahu hükümetine destek verdi, diğer Batı ülkeleri ise kınamaktan başka bir hamle yapmadı. On binlerce kişinin katledildiği saldırılar hakkında konuşan Uluslararası Ceza Mahkemesi eski Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo yaşananların soykırım olduğunu söyledi. “Soykırım sözleşmesine ABD ve Rusya da dahil olmak üzere 153 devlet taraftır ve neredeyse tüm ülkeler soykırımı önleme ve cezalandırma taahhüdünde bulunmuştur” ifadelerini kullanan Luis Moreno-Ocampo etnik temizlik ifadesinin kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak “Etnik temizlik bir şeyi soykırım olarak tanımlamaktan kaçınmak için kullanılan bir ifadedir. Etnik temizlik var derseniz hiçbir şey olmamış gibi davranabilirsiniz” dedi.

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 11:42 Güncelleme 03 Aralık 2023, 11:49
Son dakika: Uluslararası Ceza Mahkemesi eski Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo’dan soykırım çıkışı: İsrail’in Gazze politikası etnik temizlik değil soykırımdır

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze'deki çatışmalarda 72, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 207'ye yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

AÇIKÇA SOYKIRIM!
Katil İsrail'in Gazze'deki katliamı hakkında açıklamalarda bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi eski Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo Netanyahu'nun politikasının tamamen "soykırım" olduğunu söyledi.

SOYKIRIM SÖZLEŞMESİ'NDE ABD VE RUSYA DA DAHİL OLMAK ÜZERE 153 DEVLETİN İMZASI VAR
İşte El Cezire'ye konuşan Luis Moreno Ocampo'nun açıklamaları;

Soykırım bir sözleşmedir. Ve taraf devletlerin soykırımı önlemesini gerektiren bir sözleşmedir. Soykırımın bu kadar önemli olmasının sebebi bu. Soykırım bu yükümlülüğe sahip tek suçtur. Sadece suç işlemek değil aynı zamanda bunu önleme yükümlülüğüne sahip olmaktır. Soykırım sözleşmesine ABD ve Rusya da dahil olmak üzere 153 devlet taraftır ve neredeyse tüm ülkeler soykırımı önleme ve cezalandırma taahhüdünde bulunmuştur. İşte bu yüzden soykırım önemlidir.

NEDEN ETNİK TEMİZLİK DENMEMELİ?
Etnik temizlik bir şeyi soykırım olarak tanımlamaktan kaçınmak için kullanılan bir ifadedir. Neden mi? Çünkü bir devlet olarak, örneğin ABD iseniz ve bunun bir soykırım olduğunu söylüyorsanız bunu önleme yükümlülüğünüz var. Etnik temizlik var derseniz hiçbir şey olmamış gibi davranabilirsiniz. IRA tepkisi de birçok suçu içerir. Suçları tanımlamak karmaşıktır. Çünkü her bir bombalama ayrı değerlendirilir. Açık olan bir şey var ki gazze kuşatması suçlarla işlenmiş bir soykırım veya insanlığa karşı işlenmiş bir suç biçimidir. Bir soykırım biçimidir.

SOYKIRIM DEMEK İÇİN İNSANIN ÖLMESİNE DE GEREK YOK! ABLUKA DA SOYKIRIM
Soykırım Sözleşmesi'nin 6. maddesi veya C veya 2. madde C Soykırım işlemek için insanları öldürmeye gerek olmadığını belirtir. Grubu yok etmek için koşullar oluşturmanın başlı başına bir soykırım olduğunu söylüyor. Bu nedenle kuşatmayı/ablukayı oluşturmak bile soykırım anlamına gelir. Ve bu çok açıktır. İsrail'İn kuşatmayı kazandığı çok açık. İsrail hükümetinden pek çok yetkili, insanları yok etme ve soykırım niyetini zaten açıkça ifade ediyor. Bu nedenle İsrail'in sadece kuşatma nedeniyle Gazze'de soykırım yaptığını söyleyebiliriz. Sadece abluka sebebiyle bile. Her bombalamanın her öldürmenin ayrıntılı bir şekilde sorgulanması lazım. Ancak kuşatmanın bile başlı başına bir soykırım olduğunu zaten açıklığa kavuşturduk.

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Son dakika: Uluslararası Ceza Mahkemesi eski Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo’dan soykırım çıkışı: İsrail’in Gazze politikası etnik temizlik değil soykırımdır
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