Son dakika: Uluslararası Ceza Mahkemesi eski Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo’dan soykırım çıkışı: İsrail’in Gazze politikası etnik temizlik değil soykırımdır

SOYKIRIM DEMEK İÇİN İNSANIN ÖLMESİNE DE GEREK YOK! ABLUKA DA SOYKIRIM

Soykırım Sözleşmesi'nin 6. maddesi veya C veya 2. madde C Soykırım işlemek için insanları öldürmeye gerek olmadığını belirtir. Grubu yok etmek için koşullar oluşturmanın başlı başına bir soykırım olduğunu söylüyor. Bu nedenle kuşatmayı/ablukayı oluşturmak bile soykırım anlamına gelir. Ve bu çok açıktır. İsrail'İn kuşatmayı kazandığı çok açık. İsrail hükümetinden pek çok yetkili, insanları yok etme ve soykırım niyetini zaten açıkça ifade ediyor. Bu nedenle İsrail'in sadece kuşatma nedeniyle Gazze'de soykırım yaptığını söyleyebiliriz. Sadece abluka sebebiyle bile. Her bombalamanın her öldürmenin ayrıntılı bir şekilde sorgulanması lazım. Ancak kuşatmanın bile başlı başına bir soykırım olduğunu zaten açıklığa kavuşturduk.

