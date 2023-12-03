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Prenses Diana ile ABD eski Dışişleri Bakanı Kissinger’in sohbeti, gündem oldu

Feci bir kaza sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana ile ABD eski Dışişleri Bakanı Kissinger’in sohbeti, gündem oldu. Yemekteki sohbet sırasında Prenses Diana'nın yanında oturan Henry Kissinger, "Bu kadar güzel ve zarif biri dışişleri bakanı olsa, her sorunu çözer" dedi. Diana da, "Korkarım ben dış politika konusunda uzman değilim" diye cevap verince Kissinger de "Dış politikayı zaten herkes anlamıyor" sözlerini kaydetti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Aralık 2023 Güncelleme 03 Aralık 2023, 06:59
Prenses Diana ile ABD eski Dışişleri Bakanı Kissinger’in sohbeti, gündem oldu

İngiltere'de 1989 ila 1995'te Dışişleri Bakanlığı yapan Douglas Hurd, o yıllarda resmi konutunda bir akşam yemeği verdi. Yemeğe, 1997'de feci bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana ve ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger de geldi.

ZARİF VE GÜZEL
Yemekteki sohbet sırasında Prenses Diana'nın yanında oturan Henry Kissinger, "Bu kadar güzel ve zarif biri dışişleri bakanı olsa, her sorunu çözer" dedi. Diana da, "Korkarım ben dış politika konusunda uzman değilim" diye cevap verince Kissinger de "Dış politikayı zaten herkes anlamıyor" sözlerini kaydetti. Masadaki konuklar gülmekten kendilerinden geçti.


KRAL MESAJ
Kral Charles, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile İngiltere Başbakanı Sunak arasındaki "Elgin Mermerleri" tartışmasına farklı bir açıdan katıldı. Yunanistan'ın bayrak renklerini taşıyan bir kravat taktı. Adeta, babası Prens Philip'in Yunanistan ve Danimarka Kraliyet unvanı taşıyan ailenin oğlu olarak 1921'de Korfu Adası'nda dünyaya gelmiş olmasının mesajını yolladı.

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