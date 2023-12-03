12 yaşındaki Filistinli çocuğu tutuklayıp tehdit ettiler! Katil İsrail askerinden sorguda kan donduran sözler: Taş atarsan sen de ölürsün

12 yaşındaki Filistinli Kerim, Gazze'deki ateşkesin ilk haftasında Batı Şeria'daki İsrail askerleri tarafından tutuklandı.
12 yaşındaki Filistinli Kerim, Gazze'deki ateşkesin ilk haftasında Batı Şeria'daki İsrail askerleri tarafından tutuklandı.
Sorguya alınan Kerim annesine telefon edip 'Henüz bir şey olmadı. Hala sorgu odasındayım' diyor ve telefon İsrailli yetkilinin 'Durumu iyi. Size bilgi vereceğiz' sözü ile sona ediyor.
BBC söz konusu konuşmayı şu şekilde aktarıyor:
"Alo? Kerim? Sana neler oldu?"
"Henüz bir şey olmadı. Hala sorgu odasındayım"
Falestin, hattın diğer ucundaki yetkiliye "Hala 12 yaşındaki bir çocuğu mu sorguluyorlar?" diye soruyor.
"Yasa bu" diye yanıt veriyor. "Yasa bu."
"Yanında kimse var mı?"
"Ben yanındayım."
"18 yaşından küçük birini gözaltına alınca yanında babası ya da avukatı olması gerekiyor. 12 yaşındaki birini, bir çocuğu tek başınayken mi tutukluyorsunuz?"
"Durumu iyi. Size bilgi vereceğiz."
"Ne zaman serbest kalacak?"
SORGUDA NE OLDU?
Kerim yedi saat süren gözaltı sırasında, iki Filistinli çocuğun İsrail askerleri tarafından öldürülmesini gösteren güvenlik kamerası görüntülerinin izletildiğini söylüyor. Taş atarsa, aynı akıbeti yaşayacağı uyarısı yapıldığını anlatıyor.
AİLEDEN PARA İSTİYORLAR
Aile, katil İsrail ordusunun kendilerinden 2.000 İsrail şekeli (538 ABD doları) ödemelerinin istediğini söyledi.
NE OLMUŞTU?
Katil İsrail, geçtiğimiz günlerde Cenin'de 2 Filistinli çocuğu gerçek mermiyle vurarak öldürmüştü.
Öldürülen çocuklardan birinin 9 yaşında olduğu ortaya çıkmıştı.
Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünde, koşarak bir bölgeden kaçmaya çalışan Filistinli çocuklardan birinin vurularak yere düştüğü görülüyor.
Kanlar içinde yerde yatan Filistinli çocuğun, bir arkadaşı tarafından yakındaki bir arabanın önüne taşındığı anlar ekrana yansıyor.
İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 244 Filistinli öldürüldü.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 72, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.
Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 207'ye yükseldi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.
HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.
İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.