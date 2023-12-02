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Paris'te bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Öte yandan Paris savcılığı "cinayet" ve "cinayete teşebbüs"ten olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 03:31 Güncelleme 03 Aralık 2023, 03:31
Paris’te bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris'te Bir Hakeim metro durağı yakınlarında bir kişi yoldan geçenlere bıçakla saldırdı.



1 ÖLÜ 2 YARALI
Saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis tarafından gözaltına alınan 1997 doğumlu saldırganın Fransız olduğu bildirildi. Saldırganın istihbarat kayıtlarında radikal eğilimli biri olarak geçtiği öğrenildi.

Paris savcılığı "cinayet" ve "cinayete teşebbüs"ten olayla ilgili soruşturma başlattı.

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