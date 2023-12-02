Demir Kubbe kafayı yedi: Soykırımcı İsrail’in füzeleri bu sefer Tel Aviv’e düştü

Siyonist İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçuna imza atıyor.
Siyonist İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçuna imza atıyor.
KATİL İSRAİL ATEŞKESİ İHLALİ YAPTI
Dünyanın gözün önünde katliam yapan İsrail yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'de ve Batı Şeria'da başta çocuklar olmak üzere Filistinlileri hedef almaya devam etti.
Katil İsrail çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 15 binden fazla Filistinliyi katletti.
DEMİR KUBBE HEDEFTEN SAPTI
Katil İsrail ordusunun hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin füzelerinden biri hedefinden sapıp Tel Aviv'e düştü.
O anlar kameralara yansıdı.
GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Demir Kubbe önleme füzesinin başarısız olduğu ve İsrail'in orta kesimlerine düştüğüne dair görüntülerden sonra soruşturma başlatıldı." ifadesi kullanıldı.
Savunma sistemi Demir Kubbe'de "teknik bir arızanın" olabileceği ihtimaline işaret edilen açıklamada, olayda herhangi bir zayiatın yaşanmadığı belirtildi.
Times of Israel gazetesinin haberinde önleme füzesinin, Gazze Şeridi'nden Tel Aviv'e doğru fırlatılan çok sayıdaki rokete karşı ateşlendiğine işaret edildi.
İsrail yerel basını, savunma sistemlerinden fırlatılan önleme füzesinin ülkenin orta kesimlerine düştüğünü bildirmişti.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarına karşılık Tel Aviv'e çok sayıda roket fırlattığını duyurmuştu.