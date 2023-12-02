Demir Kubbe kafayı yedi: Soykırımcı İsrail’in füzeleri bu sefer Tel Aviv’e düştü

KATİL İSRAİL ATEŞKESİ İHLALİ YAPTI

Dünyanın gözün önünde katliam yapan İsrail yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'de ve Batı Şeria'da başta çocuklar olmak üzere Filistinlileri hedef almaya devam etti.