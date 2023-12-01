İsrail destekçisi Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’i Katar’da kimse karşılamadı! Yarım saat uçak kapısında bekletildi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail ve Umman'a yaptığı resmi ziyaretin ardından Katar'a gitti. Doha Uluslararası Havaalanı'nda inişten sonra uçağın kapısında yaklaşık 30 dakika boyunca bekletildi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail ve Umman'a yaptığı resmi ziyaretin ardından Katar'a gitti. Doha Uluslararası Havaalanı'nda inişten sonra uçağın kapısında yaklaşık 30 dakika boyunca bekletildi.
Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüşmesine zamanında yetişse de, havalimanında bekletilmesi, İsrail'e verdiği sonsuz destekten dolayı olduğu iddia edildi. Bu uygulama Alman basınında manşetleri süsledi.
BÜYÜK BİR SKANDAL
Katar'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Alman Der Spiegel dergisi "Steinmeier'ın Katar ziyaretinde hayal ettiği şey bu değildi. Cumhurbaşkanı kollarını kavuşturup yarım saat uçak kapısında beklemek zorunda kaldı" diyerek skandalı haber olarak okuyucularına iletti.
Bild de "Cumhurbaşkanı suratını asarak uçak kapısında beklemeyi tercih ettiği" sözlerini kaydetti. Sosyal medyadaki yorumlarda da Steinmeier'ın uçak kapısında bekletilmesi 'Almanya için büyük bir aşağılanma' olarak değerlendirildi.
ABD'DEN KATLİAMA DESTEK
Abd'den skandal bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, "Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz. 7 günlük aranın 8, 9 gün ve ötesine uzamasını görmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
O ARTIK ÖZGÜR KIZ
Hamas ile İsrail arasındaki esir takası için kararlaştırılan "insani ara", bir gün daha uzatıldı. Mutabakat kapsamında "Filistinli cesur kız" olarak bilinen aktivist Ahed et-Temimi serbest bırakıldı. Kasım ayının başlarında Batı Şeria'da gözaltına alınan Ahed Tamimi'nin serbest bırakılması, Filistin topluluğu içinde bir sevinç dalgası yarattı.