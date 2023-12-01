İsrail destekçisi Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’i Katar’da kimse karşılamadı! Yarım saat uçak kapısında bekletildi

Bild de "Cumhurbaşkanı suratını asarak uçak kapısında beklemeyi tercih ettiği" sözlerini kaydetti. Sosyal medyadaki yorumlarda da Steinmeier'ın uçak kapısında bekletilmesi 'Almanya için büyük bir aşağılanma' olarak değerlendirildi.





O ARTIK ÖZGÜR KIZ

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası için kararlaştırılan "insani ara", bir gün daha uzatıldı. Mutabakat kapsamında "Filistinli cesur kız" olarak bilinen aktivist Ahed et-Temimi serbest bırakıldı. Kasım ayının başlarında Batı Şeria'da gözaltına alınan Ahed Tamimi'nin serbest bırakılması, Filistin topluluğu içinde bir sevinç dalgası yarattı.