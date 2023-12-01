Google Kanada’ya 74 milyon $ ödeyecek! Türkiye için de vakit geldi... AK Parti'den "Yasayı çıkaracağız" mesajı

YASA ÇIKARILMALI Türkiye'de de dijital yayıncılar, internet ve sosyal medyanın hayatımızdaki yerinin artmasının ardından Fikri Sanat Eserleri Kanunu'nun telif haklarını korumakta yetersiz kaldığını belirterek, bir an önce yasal mevzuatın çıkarılmasını istiyor. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Murat Kırık, "Türkiye'de bir an önce yasa çıkmalı. Kanada'da haziranda Çevrimiçi Haber Yasası çıkmıştı. Bu sayede Google 'dan telif geliri almayı başardılar. Türkiye'de yayıncılar bir araya gelerek beklentilerini ortaya koymalı. Gerekirse uzmanlar eşliğinde çalıştaylar düzenlenmeli ve bu sorun gündemden çıkarılmalıdır. Bu yasa ile, Google'ın hangi kuruma, hit başına ne kadar ödeme yapacağı teminat altına alınmalıdır" dedi.





63 milyon insanın internet portallarını kullandığını, basılı medyanın artık dijitale evrildiği bir dönemeçte olunduğunu vurgulayan Kırık, "Gerçek şu ki, artık haberler dijital ortamlarda okunuyor. Basılı bir eser nasıl korunuyor ise, dijital bir eser de aynı şekilde korunmalıdır. Emeğin korunması gerekiyor. Haber, nerede üretildiği ile ilgili değil, nasıl üretildiği ile ilgilidir. Ülkeler bir bir bu yasayı hayata geçirirken, biz daha fazla vakit kaybedemeyiz" ifadelerini kullandı.