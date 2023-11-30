Soykırımcı Batı’da siyasilerin koltuk korkusu! Anketler açıklandı birer birer çakılıyorlar

AVRUPA Fransa ve Almanya Avrupa 'da İsrail'e en çok destek veren ülkelerden oldu. Hatta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ilk başta Hamas'a karşı uluslararası koalisyon kurulmasını dahi önerdi. Ancak Fransız sokaklarında Filistin isyanı çığ gibi büyüdü.

Macron da koltuk korkusundan "Gazze'de çok fazla sivil öldü" dedi. Almanya, İsrail'e desteğini sürdürürken İtalya ve Hollanda gibi daha birçok Avrupa ülkesi ise daha temkinli olmaya başladı.

İSRAİL



Ynet haber sitesine göre, parti içinden kendisine darbe yapılmasından endişelenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, nabız yoklaması için meclisteki Likud Partisi milletvekilleriyle görüştü. Eski İsrail başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun başbakanlıktan alınması çağrısında bulundu. Netanyahu'ya karşı kendi ülkesinde de çeşitli sebeplerden dolayı öfke büyüyor.