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İsrail'e gidip Gazze'deki soykırıma arka çıkan Steinmeier'a Katar'dan protokollü cevap! 30 dakika uçakta bekletildi: Alman basını çıldırdı

Gazze'de soykırım işleyen İsrail'e destek ziyaretinde bulunarak katliama arka çıkan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Katar'da ummadığı bir muamele gördü. Steinmeier Katar'da uçak kapısında yarım saat bekletildi. Alman basını Steinmeier'ın 67 yaşında olduğunu eşi Elke Büdenbender'in 61 yaşında olduğunu ikilinin 30 derecelik güneşin altında 30 dakika bekletildiğini bunun da büyük bir sorun olduğunu yazdı. Bild, "Katar ziyaretinde Şeyh kazası" başlığını atarken Steinmeier'ın gördüğü muamele sonrası Al Sani'yi hedef aldı.

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 10:01 Güncelleme 30 Kasım 2023, 10:32
İsrail’e gidip Gazze’deki soykırıma arka çıkan Steinmeier’a Katar’dan protokollü cevap! 30 dakika uçakta bekletildi: Alman basını çıldırdı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Gazze'de sistematik bir soykırım işleyen İsrail'e destek ziyaretinde bulundu.


İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile birlikte, İsrail'in mizansen sahneler oluşturduğu bölgeleri çelik yelek giyerek gezdi, "Tel Aviv'le dayanışma içindeyiz" mesajı verdi.



15 bin sivilin katledilmesi ve Gazzeli sivillerin katledilmesi ve zorla yerinden edilmesine ses çıkarmayan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail'in "kendisini savunduğunu" bu yüzden "kınamayacağını" söyledi.

Steinmeier daha sonra Almanya olarak İsrail'e 7 milyon Euro bağışladı.




UÇAK KAPISINDA YARIM SAAT BEKLEDİ
Tüm bu tartışmalI açıklamaların gölgesinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier rotayı Katar'a kırdı. Ancak Steinmeier hiç ummadığı bir muamele gördü.

Katar, Steinmeier'ı karşılamaya havalimanına hiçbir resmi temsilci göndermedi. Almanya Cumhurbaşkanı Katar'a inişinin ardından yaklaşık 30 dakika boyunca Airbus A350 uçağının kapısında bekletildi.

Almanya'nın Katar Büyükelçisi Lothar Freischlader de Steinmeier'in hükümet uçağının kapısında sık sık kollarını kavuşturarak beklediği sırada hazır bulundu.

Uzun bekleyişin ardından Katar, resmi temsilci gönderdi.

UÇAK BEKLENENDEN ERKEN İNDİ
Protokol krizi tartışmaları sürerken uçağın resmi programda planlanandan daha erken bir saatte iniş yaptığı öne sürüldü.

Bilindiği üzere Almanya, İsrail'le dayanışma içerisinde olduğunu söyleyip, Gazze'de soykırıma arka çıkıyor. Katar'ın da bu duruma karşı net bir tavır göstermek adına böyle bir karşılık verdiği konuşuluyor.



Gelişme Alman basınında büyük yankı uyandırdı.

BILD'DEN "KATAR'DA ŞEYH KAZASI" BAŞLIĞI
Bild, Steinmeier'ın 67 yaşında olduğunu eşi Elke Büdenbender'in 61 yaşında olduğunu ikilinin 30 derecelik güneşin altında 30 dakika bekletildiğini bunun da büyük bir sorun olduğunu yazdı. İlgili habere "Federal Başkan beklemek zorunda! Steinmeier'in Katar ziyaretinde Şeyh kazası" başlığı kullanıldı.




Bild, Almanya Cumhurbaşkanı'nın Katar emiri ile bir buçuk saat görüşüp yemek yediği ancak Al Sani'nin Steinmeier ile ortak basın toplantısı ve hatta açıklama yapmayı reddettiğini yazdı.



STEİNMEİER'IN GÖRDÜĞÜ MUAMELE SONRASI AL SANİ'YE HEDEF ALDILAR
Steinmeier'ın gördüğü muamele sonrası Katar ve Al Sani'yi hedef alan Bild, "Demokrasinin gerektirdiği özgür basından haz etmiyor fakat bunun bir faydası yok. Emir, Orta Doğu krizinde çok önemli bir rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

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