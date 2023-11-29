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Son dakika: ABD askeri uçağı Japonya'da okyanusa çakıldı! Sol kanattaki motorundan ateş çıktı

Son dakika haberi... Amerikan ordusuna ait bir askeri uçak, Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa çakıldı. Japonya Sahil Güvenliği, uçakta 8 kişinin bulunduğunu duyurdu. Yerel sakinler uçağın düştüğü esnada sol motorundan alev çıktığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 10:09 Güncelleme 29 Kasım 2023, 10:09
Son dakika: ABD askeri uçağı Japonya’da okyanusa çakıldı! Sol kanattaki motorundan ateş çıktı

ABD askeri uçağı, Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü. Uçakta 8 kişinin olduğu açıklandı.

Japonya Sahil Güvenliği, ABD askeri Osprey uçağının Japonya'nın Yakushima adası yakınlarında okyanusa düştüğünü ve içinde sekiz kişi bulunduğunu söyledi.

Sahil güvenlik sözcüsü, gemidekilerin güvenliği de dahil olmak üzere olayla ilgili daha fazla ayrıntıya sahip olmadıklarını açıkladı.

SOL MOTORUNDAN ATEŞ ÇIKTI
Japon yayın kuruluşu MBC'nin bildirdiğine göre, kaza yerel saatle 14.47 civarında meydana geldi ve yerel sakinler, uçağın denize düştüğü sırada sol motorundan ateş çıktığını bildirdi.



Japonya'daki ABD güçlerinin sözcüsü konuyla ilgili bir yorumda bulunmadı.

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