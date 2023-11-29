Son dakika: ABD askeri uçağı Japonya’da okyanusa çakıldı! Sol kanattaki motorundan ateş çıktı

Japonya Sahil Güvenliği , ABD askeri Osprey uçağının Japonya'nın Yakushima adası yakınlarında okyanusa düştüğünü ve içinde sekiz kişi bulunduğunu söyledi.

Sahil güvenlik sözcüsü, gemidekilerin güvenliği de dahil olmak üzere olayla ilgili daha fazla ayrıntıya sahip olmadıklarını açıkladı.

SOL MOTORUNDAN ATEŞ ÇIKTI

Japon yayın kuruluşu MBC'nin bildirdiğine göre, kaza yerel saatle 14.47 civarında meydana geldi ve yerel sakinler, uçağın denize düştüğü sırada sol motorundan ateş çıktığını bildirdi.