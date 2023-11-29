ABD’li yetkiliden flaş Ukrayna iddiası: Putin o tarihi bekliyor: 2024 seçimlerinden önce barış yok

Ukrayna Savaşı'nda ikinci yılın geride bırakılmasına yalnızca üç ay kalırken ABD 'li bir yetkiliden savaşın ne kadar süre daha devam edeceğine dair açıklama geldi. ABD'li yetkili Salı günü yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024 Kasım'da düzenlenecek olan ABD seçimlerinin sonuçlarını görmeden Ukrayna'da barış ilan etmeyeceğini söyledi.

ABD 'nin eski başkanı ve 2024 seçimleri için başkan adayı olan Donald Trump, Biden döneminde Kiev'e verilen desteği sert bir şekilde eleştiriyor.

NATO dışişleri bakanlarının Brüksel'de yaptığı toplantı sonrasında basın mensuplarına konuşan ABD'li yetkili, ittifakın gelecek yıl bir barış anlaşmasının olası olmadığını bildiğini ve bu sebeple de Ukrayna'ya desteğini tekrarladığını belirtti.

"PUTİN YENİ BAŞKANI GÖRMEDEN SAVAŞI BİTİRMEYECEK"

Reuters'a konuşan ABD'li yetkili "Benim beklentim Putin'in seçimlerimizin sonucunu görmeden barış yapmayacağı yönünde." dedi. ABD'li yetkili bunun yalnızca kendi görüşü olmadığını, yaygın bir inanış olduğunu da vurguladı.