Atina - Londra hattında gerilim! Rishi Sunak, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i dımdızlak ortada bıraktı... "Ahlaksız, küstah" manşetleri

İngiltere ve Yunanistan arasında ipler gerildi. Üç günlük ziyaret kapsamında İngiltere'de bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, hiç de ummadığı bir muamele ile karşı karşıya kaldı.



İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Miçotakis ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiği bildirildi. Miçotakis, yaptığı yazılı açıklamada, "İngiltere Başbakanı'nın, programlanmış görüşmemizi, görüşmeye saatler kala iptal etmesinden duyduğum rahatsızlığı dile getiriyorum." ifadesini kullandı.





Yunanistan ve İngiltere'nin tarihi dostluk bağına sahip olduğunu belirten Miçotakis, iki ülke ilişkilerinin çerçevesinin de son derece geniş olduğunu dile getirdi. Miçotakis, "Yunanistan'ın Elgin Mermerleri konusundaki görüşleri bellidir. İngiliz mevkidaşımla bunları ve Gazze, Ukrayna, iklim krizi, göç gibi uluslararası gündemdeki büyük sorunları konuşma fırsatım olmasını umardım. Görüşlerinin doğruluğuna ve adil olduğuna inanan kimse asla görüşlerin çatışmasından korkmaz." değerlendirmesinde bulundu. Miçotakis önceki akşam İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ile görüştü. Yunanistan-İngiltere ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Avrupa güvenliği, göç meselesi, iklim krizi, Orta Doğu'daki son gelişmeler gibi konular da değerlendirildi.