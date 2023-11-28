40 gün boyunca İsrail’in soykırımı altında hayat kurtarma mücadelesi verdi! Hekim Ebu Sitte Gazze’deki vahim tabloyu anlattı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ile 9 Ekim'de Gazze'ye giderek 40 gün boyunca İsrail'in saldırıları altında hayat kurtarmak için mücadele veren Filistin asıllı İngiliz cerrah Gassan Ebu Sitte, Gazze'deki insani durumun halen "felaket" boyutunda olduğunu belirtti. İsrail'in saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim'de MSF ile Mısır üzerinden Gazze'ye giden Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı Ebu Sitte, 18 Kasım'a kadar El Şifa Hastanesi ve El-Ehli Baptist Hastanesindeki tıbbi imkansızlıklara rağmen Gazze halkına hizmet vermek için büyük çaba sarf etti. Batı medyasının yayınlarına da katılarak Gazze'deki durumu dünyaya duyurmaya çalışan İngiliz cerrah, İsrail'in 17 Ekim'de Gazze'de bombaladığı ve 500 kişinin hayatını kaybettiği El-Ehli Baptist Hastanesinin önünde, cenazelerin arasında düzenlenen basın toplantısıyla da hafızalara kazındı. Hastanelerdeki tıbbi yetersizlikler nedeniyle 40 gün sonra Gazze'den ayrılmak zorunda kalan Ebu Sitte, yaşadığı ülke İngiltere'ye döndü.





"İNSANLAR ATEŞKES SONA ERMEDEN SEVDİKLERİNİ ENKAZDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR"

Gazze'den ayrılmasına rağmen bölgedeki meslektaşlarıyla halen iletişimini sürdüren Ebu Sitte, Gazze Şeridi'ndeki mevcut durumu ve bir cerrah olarak tanıklıklarını anlattı. Ebu Sitte, Gazze'de insani krizin halen çok ciddi boyutlarda olduğuna işaret ederek, "(Gazze'ye insani aralarda) Çok az şey girdi, bu bölgedeki durumu çok az iyileştirdi. El Ehli Hastanesine yiyecek ulaştırıldı, bazı ilaçlar teslim edildi ancak yarın savaş yeniden başlarsa, bu mevcut durumun sürdürülebilmesi için yeterli değil." dedi. Gazze'de insani krizin sürdüğünün altını çizen Ebu Sitte, "İnsanların, enkaz altında kalan yakınlarını düzgün şekilde defnedebilmek için evlerinin enkazını kazdıkları, bazı eşyalarını geri almaya çalıştıkları ya da ateşkes sona ermeden önce defnedebilecekleri bir yer bulabilmek için çok sevdikleri yakınlarını enkazdan çıkarmaya çalıştıkları bana söylendi." ifadesini kullandı.