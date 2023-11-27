Katliamın ardından Gazze kentinin Tel al-Hawa Mahallesi harabeye döndü

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla dünyanın gözü önünde açıkça soykırıma tabi tuttuğu Gazze'de dört günlük insani ara devam ediyor.
Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla dünyanın gözü önünde açıkça soykırıma tabi tuttuğu Gazze'de dört günlük insani ara devam ediyor.
Okulları, camileri, hastaneleri ve sivillerin sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı.
Hastalar, yaralılar ve hatta prematüre bebekler hastanelerde yeterli imkan olmadığı için hayatını kaybediyor.
İNSANİ ARA DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE
Gazze'de cuma günü saat 08.00 itibarıyla başlayan insani ara dördüncü gününde devam ediyor.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ateşkesin 4 gün boyunca devam edeceğini belirtmişti fakat Mısır ve Katar aranın uzatılması için çağrı yapmaya devam ediyor.
TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KALMADI
İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilen 4 günlük "insani aranın" ardından İsrail'in bölgede yol açtığı yıkım gün yüzüne çıktı.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze kentinin Tel al-Hawa Mahallesindeki binalar kullanamaz hale geldi.