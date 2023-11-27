Katliamın ardından Gazze kentinin Tel al-Hawa Mahallesi harabeye döndü

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla dünyanın gözü önünde açıkça soykırıma tabi tuttuğu Gazze'de dört günlük insani ara devam ediyor.

Okulları, camileri, hastaneleri ve sivillerin sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı.