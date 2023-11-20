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Son dakika: İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan ikiyüzlü Gazze yorumu: "Masum sivillerin çektiği acılar sona ermeli"

Son dakika haberleri... Katil İsrail'in 45 gündür Gazze'de yaptığı katliama destek veren İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan ikiyüzlülüğünü ortaya çıkaran bir açıklama geldi. Sunak, Tel Aviv ziyareti ve sonrasında İsrail'e zafer sözü verirken aile şirketiyle BP arasındaki anlaşmanın ortaya çıkmasının ardından "Masum sivillerin çektiği acılar sona ermeli" demesi büyük tepki çekti.

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 15:30 Güncelleme 20 Kasım 2023, 15:57
Son dakika: İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’tan ikiyüzlü Gazze yorumu: Masum sivillerin çektiği acılar sona ermeli

Katil İsrail'in Gazze'deki sistematik soykırımına ABD ile birlikte en çok destek veren ülke İngiltere. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Biden'ın ardından Tel Aviv'e gitmiş, Netanyahu'ya desteklerini iletmişti.

ATALARI SÖMÜRGEYDİ, TORUNU İŞGALCİYE DESTEK VERDİ
1960'larda Doğu Afrika'dan İngiltere'ye göç eden Hint asıllı bir ailenin çocuğu olan Sunak, aslında kendi tarihini çiğneyerek Batı adına yerleşimci, katil bir ülkeye destek oluyor. Ataları İngiliz sömürgesi olan Sunak, yerleşimci-sömürgeci İngiltere adına yerleşimci İsrail'e zafer sözü veriyor.

İNGİLTERE'DEN İSRAİL'E TAM DESTEK
Netanyahu'nun "İsrail'in en karanlık saat" vurgusuna dikkat çekti ve soykırımcı devlete desteğini şu sözlerle belirtti:

Bunu İsrail'in en karanlık saati olarak tanımladınız. İsrail'in en karanlık saatinde dostunuz olarak burada, yanınızda olmaktan gurur duyuyorum. Dayanışma içinde yanınızda olacağız, halkınızın yanında olacağız ve sizin de kazanmanızı istiyoruz.

İKİYÜZLÜ SUNAK
Dünya bu sözleri henüz unutmamışken Sunak'tan ikiyüzlü bir açıklama geldi.

Sunak, Filistinli sivillere yönelik destekleri iki katına çıkardıklarını ve İngiltere'nin, İsrail'in kendisini savunma hakkına verdiği desteği yineleyerek, "Ancak bu uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde olmalıdır. Bölgedeki durum çok trajik ve daha da kötüye gidiyor. Engelsiz şekilde insani yardımların Gazze'ye ulaşması için ve çatışmalara acilen insani ara verilmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü masum sivillerin çektiği acılar sona ermeli." diye konuştu.

Sunak'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. İsrail ve destekçilerinin dünya ile alay ettiklerini söyleyen sosyal medya kullanıcıları, Sunak'ın eşinin 1,5 milyar dolarlık anlaşmasına dikkat çekti. Bazı kullanıcılar ise Sunak'ın bu açıklamasının ortaya çıkan fonlama açığa çıkmasının ardından söylem değişikliğine gittiğini iddia etti.

SUNAK'IN AİLE ŞİRKETİ İLE BP ARASINDA DEV ANLAŞMA
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kendisi gibi Hint kökenli olan eşi Akshata Murty'nin İngiltere Kraliyet Ailesinden bile büyük serveti olan babasının bilgi teknolojileri şirketi INFOSYS ve petrol devi BP bir ortaklık anlaşması imzaladı.

SUNAK NEDEN ATEŞKES ÇAĞRISI YAPMIYOR?

Akshaya Murthy'nin varisi olduğu şirketin BP ile anlaşması ve bunun Rishi Sunak'ın Gazze'de ateşkes çağrısı ile bağlantısı ise İsrail'in ekim ayında BP'ye verdiği gaz arama lisansı ile ortaya çıkıyor. İsrail Enerji Bakanlığı 29 Ekim Pazar günü ülkenin Akdeniz kıyısındaki doğal gaz aramaları için altı şirkete 12 lisans verdiğini duyurmuştu. Petrol devi BP de bu şirketlerden biri. Peki Rishi Sunak'ın İsrail ile bağlantısı ise tam da bu noktada ortaya çıkıyor.

ARKASINDAN 1,5 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

Rishi Sunak'ın kayınpederinin şirketi Infosy, geçtiğimiz ağustos ayında, İsrail'den Gazze ve çevresinde gaz arama lisansı alan BP ile 1,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Tüm bu bilgiler ışığında ise İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın eşinin şirketi Infosys'in çıkarları yani aslında yalnızca para için İsrail'e destek olduğu akıllara geliyor.

"NEDEN ATEŞKES İSTESİN Kİ?"

Geçtiğimiz günlerde BM ile silah üreticilerinin ilişkisine dikkat çeken sosyal medya kullanıcısı Sara Elşerif de İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ailesinin aile şirketinin İsrail ile bağlantısına dikkat çekti ve şöyle konuştu:

Şimdi size bu adamın neden ateşkes isteyemeyeceğini göstereceğim. Çünkü kendisi ve ailesi de bu savaşta bankacılık yapıyor. Eğer bebeğinin annesi bu işten çok para kazanıyorsa, bu adam neden Gazze'de olup bitenlere bir son vermeye çalışsın ya da ateşkes istesin ki?

NEDİR BU INFOSYS?

Hindistan merkezli Infosys Limited, bilişim teknolojileri ve danışmanlık şirketi olup 1989'da Rishi Sunak'ın eşi Akshata Murthy'nin babası NR Narayana Murthy tarafından kurulmuştu. Şirket BP'nin yanı sıra Aramco, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil ve Shell'e de hizmet veriyor.

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