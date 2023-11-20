Son dakika: İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan ikiyüzlü Gazze yorumu: "Masum sivillerin çektiği acılar sona ermeli"

Sunak, Filistinli sivillere yönelik destekleri iki katına çıkardıklarını ve İngiltere'nin, İsrail'in kendisini savunma hakkına verdiği desteği yineleyerek, "Ancak bu uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde olmalıdır. Bölgedeki durum çok trajik ve daha da kötüye gidiyor. Engelsiz şekilde insani yardımların Gazze'ye ulaşması için ve çatışmalara acilen insani ara verilmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü masum sivillerin çektiği acılar sona ermeli." diye konuştu.

Sunak'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. İsrail ve destekçilerinin dünya ile alay ettiklerini söyleyen sosyal medya kullanıcıları, Sunak'ın eşinin 1,5 milyar dolarlık anlaşmasına dikkat çekti. Bazı kullanıcılar ise Sunak'ın bu açıklamasının ortaya çıkan fonlama açığa çıkmasının ardından söylem değişikliğine gittiğini iddia etti.

SUNAK'IN AİLE ŞİRKETİ İLE BP ARASINDA DEV ANLAŞMA

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kendisi gibi Hint kökenli olan eşi Akshata Murty'nin İngiltere Kraliyet Ailesinden bile büyük serveti olan babasının bilgi teknolojileri şirketi INFOSYS ve petrol devi BP bir ortaklık anlaşması imzaladı.